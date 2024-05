Rossetto resta a Messina, seconda conferma in casa Akademia Sant’Anna

La schiacciatrice veneta resta in riva allo Stretto: "Felice dell'opportunità ricevuta. Speriamo di ottenere i risultati prefissati"

MESSINA – Ancora una conferma in casa Akademia Sant’Anna. Si tratta della schiacciatrice Aurora Rossetto, classe 1997 e alta 188 cm. L’attaccante laterale, originaria di Cittadella (PD), si fermerà un’altra stagione in riva allo Stretto, dopo aver collezionato, nel torneo trascorso con la maglia del club messinese, 31 presenze (tra Campionato e Coppa Italia) e realizzato 212 punti (157 in attacco con una percentuale del 32,8 %, 31 muri e 24 ace). Dopo l’ingaggio della palleggiatrice Giulia Carraro e la conferma della centrale Dalila Modestino, si va delineando il roster che punterà a conquistare la serie A1 nella prossima annata sportiva. Le due conferme erano attese e un po’ anticipate dalla società via social, da adesso arriveranno comunicazioni solo di nuovi acquisti su cui c’è molta curiosità.

Caratteristiche e passato di Rossetto

Affidabile, preziosa in fase di ricezione e difesa, Aurora è atleta dotata di grande tecnica e di tanta personalità; fa dei fondamentali di attacco e di muro il proprio punto di forza, oltre ad aver dimostrato nel tempo grande adattabilità, essendo stata impiegata all’occorrenza anche nel ruolo di opposto. La conferma di Aurora Rossetto consentirà di mantenere alto il tasso qualitativo dell’organico a disposizione di coach Bonafede per la prossima stagione, sostenendo la linea societaria di voler costruire un roster solido in ogni reparto e in grado di puntare senza ostacoli all’obiettivo dichiarato.

Cresciuta nella Pool Patavium Padova, la formazione pallavolistica giovanile di Aurora si sviluppa soprattutto nei due anni vissuti tra l’Anderlini Modena – dove nella stagione 2014/2015 disputa la serie B2 e il campionato di categoria Under 18 – e l’Argentario Trento, sempre in B2. L’anno successivo torna a Padova, in B1, prima con l’Amat e, a seguire, con l’Aduna Volley. A seguire, si accasa al Volley Pordenone, ancora in B1 per poi approdare alla Volley Noventa e, di lì a poco, esordire in serie A2 nel campionato 2020/2021 con la maglia di Martignacco. Nel centro friulano – dove gioca anche l’altra confermata, Dalila Modestino – si ferma due stagioni, dimostrando fino in fondo le proprie notevoli qualità. Prima di approdare l’estate scorsa a Messina, disputa un campionato da protagonista con la maglia di Talmassons.

Le prime parole dopo la conferma

“Sono molto felice dell’opportunità che società e staff mi stanno dando – così Aurora Rossetto nell’immediato del suo rinnovo contrattuale. Spero di riuscire a ripagare questa fiducia per tutto l’intero arco del torneo. Mi fa piacere continuare il mio percorso agonistico in una città che già conosco e soprattutto vicino a tante persone che, nell’anno trascorso, si sono mostrate da subito molto disponibili e aperte con noi ragazze provenienti da ogni parte d’Italia. Chiaramente c’è già tanta attesa di incontrare le nuove compagne con cui lavoreremo in palestra tutti i giorni. Sono sicura che riusciremo a creare un bell’ambiente e un gruppo per puntare a portare in alto il nome di questa città che tanto ci sta dando e continuerà a fare in futuro”.

“Lo staff e la società stanno lavorando – conclude Rossetto – per costruire una squadra di ottimo livello. Quello che farà la differenza, come sempre, sarà poi tutto il lavoro che andremo a sviluppare in palestra. Penso che tutte le atlete che faranno parte del nuovo organico di Akademia siano motivate e spinte da grande determinazione nel raggiungere i più alti obiettivi. Speriamo di ottenere alla fine tutti i risultati prefissati”.

Roster Akademia 2024/2025

Palleggiatrici: Giulia Carraro (1994).

Schiacciatrici: Aurora Rossetto (1997).

Centrali: Dalila Modestino (1998).

Opposte:

Libero:

In uscita

Palleggiatrici: Giulia Galletti (1999), Ilaria Michelini (1999).

Schiacciatrici: Valeria Battista (2001), Jessica Joly (2000), Giulia Felappi (2002).

Centrali: Melissa Martinelli (1993), Greta Catania (2004), Valentina Mearini (1994).

Opposte: Kelsie Payne (1995).

Libero: Marianna Maggipinto (1996), Sara Ciancio (1999).

