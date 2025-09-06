 13enne cade dal monopattino sul viale Giostra, è in coma farmacologico al Policlinico

Redazione

sabato 06 Settembre 2025 - 15:04

Prognosi riservata per il ragazzino dopo una caduta ieri sera a Messina

MESSINA – Una caduta dal monopattino ieri sera sul viale Giostra. La zona è quella della rotatoria, vicino alla sede Amam. Un tredicenne è in condizioni critiche ed è stato trasportato dal 118 al Policlinico di Messsina. Si trova in Terapia intensiva pediatrica, in coma farmacologico, dopo un intervento tecnico da parte dei neurochirurghi. La prognosi è riservata.

Indagini in corso della polizia municipale per accertare le cause della caduta.

