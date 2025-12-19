La trasformazione green di Messina, “investiti 500 milioni in infrastrutture e servizi”

Testimonial dell'evento, organizzato a Villa Dante da Messina Social City, è stato il volto noto della Rai, Livio Beshir, prossimo conduttore di Linea Blu

MESSINA – Una somma complessiva di 500 milioni di euro tra fondi già spesi e altri programmati per infrastrutture, servizi e attività volti alla transizione energetica e alla rigenerazione urbana del centro e delle periferie. Stamane a Villa Dante, Messina Social City ha tirato le somme del lavoro fatto e dei prossimi step da portare avanti. Presenti il sindaco Federico Basile, gli assessori alle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica, Francesco Caminiti, e alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione, Liana Cannata, il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio e la presidente Valeria Asquini.

Sono stati elencati tutti i traguardi raggiunti: dalla raccolta differenziata, che a breve sfiorerà quota 65%, alla valorizzazione di numerosi spazi, totalmente abbandonati e adesso recuperati, dalla bonifica di 72 torrenti alla tutela degli oltre 40 km di costa. “Un percorso che fin dall’inizio ha puntato ad una visione integrata e sinergica tra l’amministrazione comunale e i vari enti coinvolti – ha detto il primo cittadino Basile – lavoriamo assieme e per i medesimi obiettivi, ognuno con la propria competenza e i risultati sono già evidenti e apprezzati”.

Testimonial dell’evento il noto volto della Rai Livio Beshir, conduttore di numerosi programmi tra cui Linea Verde e prossimamente al timone di Linea Blu, che ha plaudito alle tante progettualità intraprese dal Comune, visitando e toccando con mano alcuni luoghi come il Parco Aldo Moro: “Sono rimasto colpito dalla bellezza di Messina – ha detto Beshir – e dalla rivoluzione ambientale in atto, che rappresenta un esempio per altre realtà, percepisco un entusiasmo invidiabile nelle istituzioni che ho avuto il piacere di conoscere. L’amore che nutrono verso la propria terra e i valori di sfide ecologiche come questa sono fondamentali per garantire un futuro sostenibile ai nostri ragazzi”.

La presidente Asquini ha ricordato come Messina Social City sia un modello di buon funzionamento della pubblica amministrazione: “Gli spazi pubblici devono diventare luogo di partecipazione sociale, è quello che abbiamo già fatto e stiamo continuando a fare, ad esempio trasformare una villa che sia anche sede di un asilo nido, come la Pineta di Montepiselli, è un esempio di cura e rispetto, di un’educazione alla bellezza che fa la differenza; far sviluppare ai nostri concittadini un senso di appartenenza ad una comunità”.