Messina. Natale al mercato Muricello, due giorni di festa con musica e animazione

Lunedì e martedì l'evento Xmas Sound. Il mercato resterà aperto fino a tarda sera con degustazioni e la presenza di operatori, espositori, artigiani e hobbisti.

MESSINA – Due giornate di festa, musica, tradizione e solidarietà animeranno lo storico mercato coperto Muricello con “Xmas Sound – Natale in Piazza al Mercato Muricello”, un evento organizzato dalla Opus Zancle Società Cooperativa presieduta dal Franco Laimo, già consigliere e vice presidente della V Municipalità. La manifestazione è stata inserita nel cartellone ufficiale degli eventi natalizi del Comune di Messina ed è stata pensata per coinvolgere la comunità e valorizzare un luogo simbolico della città attraverso l’arte, l’artigianato e la musica.

Il programma

Lunedì 22 dicembre:

– Ore 17.30 – Animazione per bambini a cura dello Studio Party di Giusy Rodi, con giochi, mascotte e tanto divertimento.

– Ore 20.00 – Esibizione emozionante dei ragazzi speciali dell’Associazione “Il Sogno di Morgan“, testimoniando l’inclusione ed il valore dell’unicità di ognuno.

– A seguire, musica dal vivo con il duo musicale Franco Laimo & Claudia Lo Cascio, in un viaggio tra brani natalizi e grandi classici.

Martedì 23 dicembre:

– Dalle ore 18.00, arrivo di Babbo Natale, laboratori creativi per i più piccoli e possibilità di scattare foto ricordo.

– A seguire, concerto live della “Kilometro Zero Live Band”, con la seguente formazione:

– Batteria: Luigi Santoro

– Percussioni: Giacomo D’Arrigo

– Chitarre: Piero Gandolfi, Enrico Russo

– Chitarra Acustica e Voce: Mary Bebba

– Basso Elettrico: Gianluca Rando

– Tastiera e Voce: Franco Laimo

– Voci: Claudia Lo Cascio, Elisa Borruto

Durante le serate, il Mercato Muricello resterà aperto fino a tarda sera con la presenza degli operatori, espositori, artigiani e hobbisti, offrendo una degustazione enogastronomica con i sapori autentici del territorio. Un’iniziativa che vuole valorizzare il quartiere, sostenere il commercio locale e vivere il Natale con spirito di comunità.