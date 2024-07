14 sanzioni dalle volanti del mare e il salvataggio di un gabbiano

Controlli a Letojanni, Giardini Naxos e Taormina

Le chiamano volanti del mare. Sono gli acquascooter della polizia di Stato. Per un’estate più sicura, in azione i servizi di vigilanza costiera. 14 le sanzioni amministrative e i poliziotti hanno pure salvato ub gabbiano, che aveva un’ala rotta. I controlli sono avvenuti lungo le spiagge di Letojanni, Giardini Naxos e

Taormina.

In totale sono state controllate 87 persone e sottoposti a verifica 21 natanti. Tra le 14 sanzioni amministrative, una per la pesca di un quantitativo di pesce maggiore rispetto a quello consentito, una per sovrannumero di persone a bordo di un natante, una per guida di natante senza contratto di noleggio, una per guida di moto d’acqua senza patente nautica e 10 sanzioni per mancanza di casco protettivo alla guida di moto d’acqua.

Infine, unitamente all’Ufficio locale marittimo della Guardia costiera di Giardini Naxos, gli agenti

degli acquascooter della Questura di Messina hanno effettuato il salvataggio di un gabbiano che, a

causa di un’ala rotta, era rimasto bloccato su una scogliera di Giardini Naxos. A seguito

dell’intervento, il volatile è stato affidato a una associazione che si occupa della salvaguardia di

animali.