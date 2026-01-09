 Messina. Venti di burrasca in arrivo, il sindaco chiude ville comunali e cimiteri

Messina. Venti di burrasca in arrivo, il sindaco chiude ville comunali e cimiteri

Redazione

Messina. Venti di burrasca in arrivo, il sindaco chiude ville comunali e cimiteri

venerdì 09 Gennaio 2026 - 20:07

Ordinanza del primo cittadino per l'intera giornata di domani, sabato 10 gennaio

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha disposto, con ordinanza contingibile e urgente, la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini per l’intera giornata di domani, sabato 10 gennaio, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, a seguito dell’avviso meteo diramato dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

L’allerta riguarda il territorio comunale di Messina, interessato da venti di burrasca e burrasca forte dai quadranti occidentali, con possibili condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare nelle aree alberate e nei luoghi aperti al pubblico, dove sussiste il rischio di caduta di rami, alberi, tegole o altre strutture instabili. L’ordinanza prevede inoltre il divieto di sosta in prossimità di aree alberate e l’invito alla massima prudenza negli spostamenti, evitando il transito pedonale e veicolare nelle zone maggiormente esposte al rischio.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a attenersi scrupolosamente alle disposizioni e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali diramati dagli organi competenti, al fine di garantire la sicurezza di tutti.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Caso Cuzzocrea al vaglio del Riesame, l’ex rettore lascerà l’Università di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED