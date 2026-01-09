 S. Teresa. Chiude per lavori di ammodernamento l'ufficio postale di via delle Colline

S. Teresa. Chiude per lavori di ammodernamento l’ufficio postale di via delle Colline

Gianluca Santisi

S. Teresa. Chiude per lavori di ammodernamento l’ufficio postale di via delle Colline

Tag:

venerdì 09 Gennaio 2026 - 18:15

Da lunedì al via gli interventi nell'ambito del progetto Polis di Poste Italiane

S. TERESA – La cittadina jonica “perde” per un po’ di tempo uno dei due uffici postali. La sede di via delle Colline, infatti, a partire da lunedì sarà chiusa per consentire l’esecuzione di interventi di ammodernamento. Poste Italiane non ha comunicato la data prevista di riapertura.

Intanto, la continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso l’ufficio postale di via Francesco Crispi, nel quartiere Barracca, che per tutta la durata dei lavori nella sede di via delle Colline resterà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio posta di Barracca è inoltre dotato ATM Postamat operativo h24.

La sede di via delle Colline è stata inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. La trasformazione degli spazi interni avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. 

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di via delle Colline i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e altro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Caso Cuzzocrea al vaglio del Riesame, l’ex rettore lascerà l’Università di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED