S. Teresa. Chiude per lavori di ammodernamento l’ufficio postale di via delle Colline

Da lunedì al via gli interventi nell'ambito del progetto Polis di Poste Italiane

S. TERESA – La cittadina jonica “perde” per un po’ di tempo uno dei due uffici postali. La sede di via delle Colline, infatti, a partire da lunedì sarà chiusa per consentire l’esecuzione di interventi di ammodernamento. Poste Italiane non ha comunicato la data prevista di riapertura.

Intanto, la continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso l’ufficio postale di via Francesco Crispi, nel quartiere Barracca, che per tutta la durata dei lavori nella sede di via delle Colline resterà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio posta di Barracca è inoltre dotato ATM Postamat operativo h24.

La sede di via delle Colline è stata inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. La trasformazione degli spazi interni avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di via delle Colline i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e altro.