Taormina. Da lunedì funivia chiusa per la manutenzione ordinaria

Per collegare il centro e la zona a mare sarà attivato il servizio sostitutivo bus

TAORMINA – La funivia Taormina-Mazzarò Isola Bella a partire da lunedì 12 gennaio 2026 resterà chiusa al pubblico per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di carattere annuale. Lo ha reso noto l’Asm di Taormina.

Per garantire il collegamento tra il centro della città e la zona a mare, durante il periodo di chiusura sarà attivo il servizio sostitutivo bus con partenze da Mazzarò (piazzale funivia) e da Taormina (via Pirandello – di fronte all’ingresso della stazione a monte). La riapertura dell’impianto sarà comunicata a conclusione degli interventi programmati.