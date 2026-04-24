20 ex lavoratori Ferrotel e Servirail assunti dal Cas dopo 15 anni di disoccupazione

La soddisfazione dell'Orsa: "Per venti famiglie messinesi, dopo anni di attesa, si riaccende la speranza di un futuro più stabile e dignitoso"

MESSINA – “Per venti famiglie messinesi, dopo anni di attesa, si riaccende la speranza di un futuro più stabile e dignitoso. Il nodo cruciale è stato il reintegro di questi lavoratori presso l’Ente Regionale S.A.S. (Servizi Ausiliari Sicilia). Dal primo maggio, in una data simbolica come quella della festa dei lavoratori, venti ex dipendenti, rimasti inoccupati dal 2011, saranno assunti a tempo indeterminato e impiegati presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane, ove hanno svolto un anno di tirocinio dimostrando competenze in diverse mansioni”. Così il sindacato di base Orsa annuncia l’assunzione dei lavoratori ex Ferrotel e Servirail.

“Una lunga lotta sindacale e 15 anni dopo la soluzione

“Era il 2011 quando la crisi degli appalti interni al Gruppo Ferrovie dello Stato ha lasciato senza lavoro un gruppo consistente di lavoratori , gettando nell’incertezza numerose famiglie messinesi. Oggi, a distanza di 15 anni da quell’evento drammatico, si apre una nuova pagina per venti di queste persone, grazie a una lunga lotta sindacale che si è conclusa con un risultato storico. L’Orsa, sindacato di base da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei lavoratori, è stata protagonista di una vertenza complessa. In quegli anni difficili, mentre l’organizzazione sosteneva la battaglia dei precari storici di Rfi Navigazione per la loro stabilizzazione, riuscì a unire sotto un’unica rivendicazione gli ex dipendenti Ferrotel e Servirail, vittime di quella che definiscono “clamorose ingiustizie”. La richiesta era chiara: il diritto costituzionale a un lavoro dignitoso”, viene evidenziato.

Sara Gargano, segretaria regionale dell’Orsa, commenta con soddisfazione: “Dopo tanto tempo, e dopo la recente stabilizzazione dei precari marittimi che in questi giorni stanno firmando le assunzioni nel settore ferroviario della navigazione, arriva finalmente il riconoscimento del lavoro dignitoso anche per i lavoratori ex Ferrotel e Servirail”. Gargano sottolinea come la vertenza sia stata caratterizzata da momenti di lotta frontale, ma anche da interlocuzioni costruttive con la politica regionale, che hanno permesso di mantenere viva la speranza e raggiungere un accordo.



“Questa nuova opportunità rappresenta non solo un ritorno al lavoro, ma anche una riaffermazione della dignità di chi in questi anni ha resistito senza arrendersi. Siamo orgogliosi di questo risultato – afferma ancora Sara Gargano – frutto della tenacia dei lavoratori e della capacità dell’ORSA di coniugare la protesta in piazza con la trattativa istituzionale”.

L’Orsa si presenta così “come un sindacato alternativo al modello tradizionale, determinato a sostenere gli ultimi, a differenza delle consuete forme di rappresentanza. Il reintegro degli ex Ferrotel e Servirail segna quindi un traguardo significativo nel panorama sindacale e lavorativo siciliano, un esempio di come la perseveranza e l’unità di intenti possano trasformare promesse lunghe quindici anni in realtà concrete”.