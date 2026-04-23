Messina. Cassonetti “smart” per migliorare la raccolta differenziata nei grandi condomini

Illustrato il progetto pilota che punta all'evoluzione del "porta a porta" verso un sistema più avanzato. Si parte a giugno con 56 postazioni complete

MESSINA – La “seconda fase” della differenziata in città prosegue con un progetto sperimentale di Messinaservizi Bene Comune, che punta all’evoluzione dal “porta a porta” verso un sistema più avanzato, efficiente ed innovativo di raccolta.

Questa mattina la municipalizzata ha incontrato gli amministratori di diversi condomini coinvolti nella fase pilota del progetto dei cassonetti smart. Il sistema rappresenterebbe una risposta concreta a criticità riscontrate nel corso degli anni nella gestione dei rifiuti nei grandi condomini, con benefici attesi in termini di ordine, decoro, corretto conferimento e qualità del servizio.

Percorso avviato alla fine del 2024

Il progetto nasce da un percorso strutturato avviato da Messinaservizi Bene Comune tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, attraverso il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) presentato al Comune di Messina, che ne ha approvato l’impostazione e definito il quadro attuativo mediante apposita convenzione. L’intervento è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027.

Si tratta di un’evoluzione del modello “porta a porta” già consolidato a Messina, che integra innovazione tecnologica e organizzazione del servizio. I cassonetti smart – contenitori intelligenti dotati di sistemi elettronici di riconoscimento – consentono l’accesso tramite tessera o applicazione mobile e permettono un conferimento più ordinato, controllato e tracciabile. L’intervento si inserisce in un’infrastruttura integrata che comprende contenitori informatizzati, un veicolo attrezzato per la raccolta automatizzata e una piattaforma centrale di gestione dati, consentendo il monitoraggio delle attività e una gestione più efficiente del servizio.

La fase pilota prevede l’installazione di 56 postazioni complete e il coinvolgimento iniziale di circa 6.500 utenze. L’obiettivo è avviare operativamente il sistema a partire dal mese di giugno, attraverso un percorso graduale e controllato. Il percorso proseguirà già dalla prossima settimana con altri amministratori di grandi condomini, con l’obiettivo di accompagnare in modo progressivo l’introduzione del sistema.

Obiettivo 65% di differenziata

“Come Messinaservizi Bene Comune, siamo particolarmente soddisfatti per l’apprezzamento unanime dell’iniziativa da parte degli amministratori di condominio, il che sta a significare che la Ccittà ha recepito correttamente il valore della corretta differenziazione dei rifiuti ed è pronta ad andare oltre per il perseguimento dell’obiettivo del 65%”, ha dichiarato l’amministratore unico della società Giuseppe Laface.