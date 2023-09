20esimo Rally del Tirreno, vince Pollara. Basile: "Un pezzo di storia a Messina" - Tempostretto

Una competizione partita da Piazza Duomo e condizionata dal maltempo, con numerosi abbandoni

MESSINA – Per il sindaco Basile è stato riportato un pezzo di storia a Messina. Con partenza da piazza Duomo, il 20esimo Rally del Tirreno ha visto la vittoria di Pollara al Rally del Tirreno Messina. Ha vinto l’equipaggio composto dal giovane palermitano di Prizzi Marco Pollara e dal co-driver peloritano Maurizio Messina sulla Skoda Fabia. L’equipaggio della Cst Sport vince la gara organizzata da Top Competition e la Coppa Rally 8^ Zona. Sul podio tutto Skoda salgono gli inseguitori Rizzo-Pittella e Novelli-Longo. Casella-Pino su Peugeot primi di 2 ruote motrici. Successo per Di Lorenzo-Cardella su Porsche nella gara storica.

Seconda posizione per i messinesi Marcello Rizzo ed Antonio Pittella, vincitori del 2022, i quali si sono alternati con il santateresino Danilo Novelli affiancato da Roberto Longo. Fondamentale la scelta degli pneumatici. Il tutto in una competizione resa ancora più impegnativa dall’abbondante pioggia caduta nella serata del sabato e nella prima mattinata della domenica, con numerosi abbandoni (fonte Erregimedia).

Ha dichiarato il sindaco di Messina Federico Basile: “Dopo 19 anni è tornato il rally a Messina con una grande partecipazione di pubblico e un entusiasmo che si percepisce negli sguardi e nelle parole dei tanti appassionati che hanno seguito questa due giorni del 20° Rally del Tirreno, nonostante le condizioni meteo non siano state delle migliori. Il ritorno della tappa di Messina come sempre è frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto, per la sua passione e la sua competenza, l’assessore Massimo Minutoli essere il fulcro dell’iniziativa seguita passo passo da tutti gli assessori per le varie competenze. Un ringraziamento a tutta l’organizzazione: dai commissari di gara alle associazioni di rally che hanno riportato un pezzo di storia a Messina”.

Classifica primi 10 1. POLLARA-MESSINA (Skoda Fabia) in 40’56.2; 2. RIZZO-PITTELLA (Skoda Fabia) a 14.4; 3. NOVELLI-LONGO (Skoda Fabia) a 20.2; 4. CASELLA-PINO (PEUGEOT 208 GT Line) a 2’53.5; 5. DI BENEDETTO-BARBARO (Skoda Fabia) a 3’21.1; 6. CELESTI-ALIBERTO (Skoda Fabia) a 4’20.6; 7. STURIALE-GENTILE (Renault Clio) a 4’38.4; 8. LONGO-LONGO (PEUGEOT 208) a 5’09.6; 9. PELLITTERI-LO MONACO (Renault Clio RS) a 5’33.0; 10. BARRECA-MARIN (PEUGEOT 208) a 6’01.9 (fonte Erregimedia).

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook del sindaco Basile.

