XX edizione Rally Tirreno-Messina. Minutoli: “Importante ritorno in città” - Tempostretto

Prova speciale sabato notte 23 settembre, domenica tre percorsi cronometrati “Roccavaldina”, “Colli 4 Strade” e “Campo Italia”

MESSINA – Il Rally del Tirreno, dopo alcune edizioni lontano dalla città dello Stretto, torna a Messina per la 20ª edizione della manifestazione automobilistica organizzata da Top Competition. “L’amministrazione ha appoggiato subito la manifestazione, è importante che si ritorni dopo 20 anni a Messina con questa importante gara. Auspico la sinergia che porti sviluppo sportivo e turistico in città” ha detto l’assessore Minutoli intervenuto alla presentazione presso il Salone degli Specchi del Palazzo dei Leoni, il Comune di Messina in partnership con la Città Metropolitana patrocina l’evento.

Forte interessamento da parte dell’Amministrazione comunale, in primis del sindaco Federico Basile e degli assessori con delega allo Sport ed alla Protezione Civile, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli. “Messina città della musica e degli eventi, non solo culturali ma anche sportivi. Aggancio con l’antica tradizione del rally in città e ringrazio tutti coloro che concorrono a questo evento che porterà visibilità alla nostra città” ha detto l’assessore Caruso presente alla conferenza di questa mattina.

Nell’edizione 2022 l’arrivo si tenne a Villafranca Tirrena. In quell’occasione trionfarono Marcello Rizzo ed Antonio Pittella su Skoda Fabia; in seconda posizione arrivarono Roberto Lombardo e Andrea Spanò su Peugeot 207 Super 2000, davanti ad Ernesto Riolo e Maurizio Marin su Peugeot 208. Nonostante arrivo e partenza spostati a Messina in quest’edizione alla conferenza stampa il sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, la città tirrenica per diverse edizioni ha ospitato il Rally del Tirreno: “Quando ci è stata proposta questa nuova edizione non ci siamo chiusi a riccio ma capendo le esigenze di crescita dell’organizzazione ci siamo messi in moto per dare la nostra disponibilità. Come sempre daremo spazio all’organizzazione nell’area ex Pirelli”. La gara sarà valida anche come 6° Rally Storico Messina, come Coppa Rally 8^ Zona e Campionato Siciliano per auto moderne e storiche.

Gli intervenuti alla conferenza stampa di presentazione

Massimo Rinaldi, Automobile Club d’Italia sezione di Messina: “La storia continua, adesso ricominciamo e ringrazio le forze dell’ordine per il loro aiuto che è fondamentale”. Nico Salvo fiduciario provinciale dell’Aci Sport Sicilia: “Abbiamo tanti giovani siciliani che competono a livello nazionale, fa piacere il numero di 78 iscritti e siamo in crescita rispetto alla cinquantina delle passate edizioni”. Presente anche Maria Grazia Bisazza di Top Competition.

Il programma e i numeri del Rally di Messina

Già cospicuo il numero di adesioni, 78 da confermare, ad una gara che, ancora una volta, si conferma come appuntamento di grande livello nel panorama rallystico internazionale. Nella serata di sabato 23, a partire dalle ore 20, all’ombra del Campanile del Duomo saranno accolti equipaggi e vetture. La partenza è prevista alle 22, quando prenderà il via la Prova Speciale “Messina 1” che riporterà in riva allo Stretto il fascino delle gare automobilistiche in notturna. Domenica 24, invece, saranno tre i percorsi cronometrati “Roccavaldina”, “Colli 4 Strade” e “Campo Italia”, da coprire per tre volte fino al traguardo finale, programmato alle 19, sempre a Piazza Duomo.

Oltre 320 km la lunghezza totale del percorso e 65 km e durante la manifestazione ci sarà modo di dare importanza alla sicurezza stradale. Saranno 200 i commissari di percorso con 40 mezzi di servizio. 50 i componenti dello staff a cui si aggiungono 30 cronometristi e 10 unità specializzate per la decarcerazione in caso di incendi. Saranno 8 i mezzi di soccorso sanitario avanzato con 8 medici specializzati. Le forze dell’ordine che collaborano con l’organizzazione, Carabinieri e Polizia Stradale, spiegano come esiste un connubio tra sport e sicurezza perché lo sport insegna a rispettare le regole e facendolo si evitano gli incidenti.

