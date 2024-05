25 disabili in graduatoria a Catania: “Ci assumano le altre Asp”

Giudicati idonei, chiedono di essere spostati in altre aziende sanitarie della Sicilia

Sono 25 persone con disabilità in graduatoria come assistenti amministrativi, categoria protetta. Gli amministrativi C sono in graduatoria, valutati idonei, all’interno dell’Asp di Catania e chiedono di essere assunti in altre aziende sanitarie dell’isola. Hanno lanciato un appello alla Regione. E ora anche al presidente della Repubblica, che ha fatto inoltrare il loro messaggio all’assessorato regionale alla Salute.

“Abbiamo diritto al lavoro”

Per loro si è attivato pure il Centro di ascolto per la disabilità della Regione siciliana. Afferma uno dei 25: “Invece di bandire nuovi concorsi, le varie Asp, risparmiando, dovrebbero attingere a questa graduatoria. Ed è una questione di giustizia: abbiamo diritto al lavoro. Una nostra delegazione è stata ricevuta dagli assessori Albano e Volo. E l’orientamento regionale è a noi favorevole, come si evince da un documento ufficiale (si veda l’allegato, n.d.r.)”.

In 5, presenti nella graduatoria, sono stati chiamati: quattro all’Asp di Siracusa e uno a Palermo. Rimangono in attesa in 25.