25 novembre, Messina di corsa contro la violenza - Tempostretto

Una gara podistica e un maxi punto informativo al Duomo nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne

Mentre la legislazione per proteggere le donne dalla violenza avanza, Messina va “di corsa” verso la prevenzione. La Prefettura, la rete anti violenza e il Comune di Messina hanno infatti scelto una strada diversa rispetto ai più gettonati convegni e incontri al chiuso dei palazzi, per celebrare il 25 novembre, promuovendo una gara podistica che attraverserà il centro città proprio nella giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Più sicure con la prevenzione

“Abbiamo preferito essere presenti sul territorio – spiega il sindaco Federico Basile – incontrare la gente anziché stare intorno ad un tavolo”. “L’impianto normativo c’è ed è sempre più robusto e consolidato, c’è un ulteriore iter legislativo prossimo all’approvazione – dice la Prefetta Cosima Di Stani – quello che serve ora è implementare la prevenzione, spiegare alle donne quali sono gli strumenti a loro tutela, dal codice rosso alle stanze rosa passando per i tanti e diversi interventi che le forze dell’Ordine e la magistratura possono adottare a loro protezione, ma anche agire sull’aspetto culturale e sul segmento maschile, perché cresca nel mondo degli uomini la consapevolezza del disvalore delle loro azioni violente”.

Di corsa contro la violenza

Ecco perché la gara podistica, dunque, organizzata da Palazzo del Governo e da palazzo Zanca e presentata da primo cittadino e Prefetta in conferenza stampa (in foto) insieme alle assessore Alessandra Calafiore e Liana Cannata. Appuntamento sabato 25 novembre a villa Mazzini alle 10 dove i partecipanti saranno registrati e sarà loro fornita la t shirt con l’immagine realizzata da una studentessa dell’istituto Basile-La Farina: un fiore e uno slogan simbolico, l’immagine pulita di un fiore e una breve frase orecchiabile per spiegare con semplicità ma in maniera diretta l’importanza dell’amore che deve prevalere sulla violenza. Poi il percorso, attraverso via Garibaldi fino alla Tommaso Cannizzaro con ritorno al Duomo, dove ci saranno le istituzioni a parlare di tutte quelle strade che sono a disposizione di chiunque abbia necessità di denunciare, raccontare, parlare, insomma uscire dalla violenza. Saranno perciò presenti davanti la Cattedrale anche le equipe delle varie forze dell’Ordine impegnate nel contrasto dei reati contro la persona, i centri anti violenza, le associazioni di volontariato impegnate in questo settore, a disposizione di tutti quelli che vorranno informazioni.