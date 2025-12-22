Scurria e Sciacca, “alleanza per Messina” contro Basile e De Luca

Verso le amministrative. La rete "Partecipazione", guidata dall'ex sub commissario, e il comitato dell'ingegnere "uniti per una svolta"

MESSINA – Attenti a quei due. Mentre il centrodestra sfoglia la margherita, in attesa del nome giusto per sfidare il sindaco Basile alle prossime ammministrative, Marcello Scurria e Gaetano Sciacca si portano avanti nel nome di un’alleanza “per Messina. Serve una svolta in questa città”. La rete civica “Partecipazione”, guidata dall’ex sub commissario al Risanamento, e il comitato “Messina 3 S”, con l’ingegnere, scaldano i motori e si preparano a contrapporsi allo schieramento con leader Cateno De Luca. Sono loro, per ora, gli anti Basile nel campo dei movimenti civici. Possibili le alleanze con le forze politiche alternative all’attuale guida a Palazzo Zanca. E centrosinistra e centrodestra sono pronti a valutare eventuali convergenze.

Si attendono soprattutto novità dal campo progressista. E la senatrice Dafne Musolino potrebbe proporsi come sindaca.

Ma torniamo a Sciacca e Scurria. L’occasione è stata il confronto, lo scorso 20 dicembre, all’istituto Sacro Cuore di Messina, organizzato dal movimento “RinascitaMessina”. Un’opportunità per “manifestare l’unione di intenti e valori con il movimento dell’avvocato Scurria, Partecipazione Messina. Una comunione di intenti e di valori, animata da un profondo senso civico e libera da qualsiasi condizionamento partitico, che pone al centro della propria attività il cittadino. Un cittadino non considerato come mera espressione di consenso elettorale, ma come indispensabile protagonista e strumento partecipativo della vita politica e delle scelte collettive, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo principale: rendere Messina una città

migliore”, si legge in una nota.

“Uniti per Messina”, parte la sfida verso le amministrative



“Una nuova visione dell’amministrazione pubblica, che non si limita a segnalare, correggere o indirizzare il rilancio della città, ma che fa della partecipazione attiva dei cittadini il fulcro della propria azione civica e amministrativa. Come hanno ricordato l’ingegnere Sciacca e l’avvocato Scurria, ci troviamo in un momento epocale per la nostra città. Una città che ha perso la bussola e che oggi più che mai ha bisogno di ritrovare una direzione chiara. Perché solo uniti per Messina si può ritrovare la rotta e costruire un futuro fondato su responsabilità, visione e partecipazione”, sottolinea il movimento.

La sfida è solo all’inizio.

Articoli correlati