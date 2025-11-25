 27 novembre, il cortile del Rettorato sarà intitolato a Sara Campanella e Lorena Quaranta

martedì 25 Novembre 2025

UniMe. Le due studentesse vittime di femminicidio. La stessa mattinata conferimento della laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Paola Cortellesi

MESSINA – Nel ricordo di Sara Campanella e Lorena Quaranta. L’Università di Messina si prepara a vivere una giornata speciale: giovedì 27 novembre alle ore 10.30, nell’Aula Magna del Rettorato, si terrà il conferimento della laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Paola Cortellesi e, a seguire, l’intitolazione del cortile del Rettorato a Lorena Quaranta e Sara Campanella, due studentesse dell’Ateneo vittime di femminicidio.

La decisione di intitolare il cortile, già annunciata dalla rettrice, Giovanna Spatari, nel corso della Cerimonia di conferimento della laurea alla memoria a Sara Campanella, “trasforma uno degli spazi più rappresentativi dell’Ateneo in un luogo permanente di riflessione e responsabilità collettiva. La dedica intende custodire il ricordo di due giovani donne il cui percorso universitario, interrotto tragicamente, continua a testimoniare valori di impegno, tenacia e aspirazione alla conoscenza”, si legge in una nota di UniMe.

“Il conferimento della Laurea honoris causa a Paola Cortellesi nasce dalla volontà del Dipartimento di Giurisprudenza di riconoscere l’impatto civile e culturale del suo lavoro. Con il film “C’è ancora domani”, l’artista ha affrontato con straordinaria sensibilità temi centrali della storia repubblicana e dell’emancipazione femminile, mostrando come il linguaggio cinematografico possa incidere sulla consapevolezza giuridica e sociale, contribuendo alla formazione della coscienza collettiva”.

“Il legame tra memoria, giustizia, cultura e formazione che caratterizzerà la giornata del 27 novembre rappresenta in modo concreto la missione dell’Università di Messina: educare alla responsabilità, valorizzare il pensiero critico e promuovere una comunità consapevole e inclusiva”, viene sottolineato.

  carmelo1819 25 Novembre 2025 09:12

    …INUTILI SFORZI DI GESTIONE DELLA MEMORIA !

