Al Palacultura la 3ª Rassegna Teatrale e Cinematografica del Sordo

Presentata a Palazzo Zanca la manifestazione dedicata alle arti visive e performative della comunità sorda dal 12 al 14 dicembre

È stata presentata a Palazzo Zanca la 3ª Rassegna Teatrale e Cinematografica del Sordo, in programma al Palacultura “Antonello da Messina” il 12, 13 e 14 dicembre 2025. All’incontro hanno preso parte i Responsabili regionali e provinciali dell’Ens, autorità cittadine e rappresentanti delle compagnie teatrali siciliane.

Erano presenti il Sindaco Federico Basile, il Consigliere comunale Raffaele Rinaldo, il Presidente Regionale ENS Sicilia Maurizio Giuranna, il Segretario Regionale ENS Sicilia Camillo Frizza, il Presidente Provinciale ENS Messina Giuseppe Previti, il Direttore Artistico Regionale Riccardo Morganti, insieme ai membri del Consiglio Provinciale ENS Emilio Cavò e Salvatore Munafò. Hanno partecipato inoltre delegazioni di compagnie e gruppi teatrali, direttori artistici e attori sordi provenienti da tutta la Sicilia.

La rassegna intende valorizzare una forma d’arte visiva, inclusiva e comunicativa, capace di unire teatro, cinema, poesia, danza e musica attraverso espressione corporea, performance visive, interpretazione in Lingua dei Segni e improvvisazione. L’obiettivo è abbattere barriere comunicative e interculturali, accompagnando il pubblico, sordo e udente in un “viaggio intellettuale” alla scoperta del mondo artistico vissuto e interpretato dalle persone sorde.

Il sindaco Basile ha espresso gratitudine all’ENS per aver scelto Messina come sede della rassegna: “Questa manifestazione – ha dichiarato – rappresenta un’occasione preziosa per ribadire la vocazione di Messina come città aperta, accogliente e inclusiva. La nostra comunità cresce quando crea spazi di espressione per tutti, senza distinzioni. Rendere Messina una città accessibile non è solo un impegno amministrativo, ma una responsabilità culturale: significa costruire ponti, ascoltare, valorizzare identità e linguaggi diversi. Per tre giorni il Palacultura sarà la casa dell’arte che unisce, e questo ci rende orgogliosi”.

Il presidente regionale Ens Sicilia, Giuranna, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per la disponibilità e ha sottolineato l’importanza della Lingua dei Segni come strumento in grado di unire poesia, danza e teatro: “La comunità sorda, l’arte e l’inclusione vi aspettano”, ha affermato. Il Segretario regionale Frizza ha evidenziato l’alto valore sociale della manifestazione, frutto di un grande lavoro organizzativo e della partecipazione di persone sorde provenienti da tutta Italia. Il Presidente provinciale Previti ha ripercorso l’evoluzione della rassegna dalla prima edizione, frutto di impegno e dedizione collettiva, auspicando che eventi simili possano “accorciare le distanze tra udenti e sordi, generando più vicinanza e non lontananza”. Morganti, nella qualità di Direttore artistico e presentatore dell’evento, ha ringraziato le sei compagnie teatrali siciliane partecipanti, Messina, Palermo, Trapani, Ragusa, Catania ed Enna, annunciando una programmazione di 47 spettacoli ispirati alle principali discipline delle arti visive e performative. “Ci sono arti che non hanno bisogno delle parole per comunicare e suscitare emozioni”, ha ricordato. Il Consigliere comunale Rinaldo si è invece complimentato per la crescita della manifestazione anno dopo anno, ribadendo la sua vicinanza all’ENS.

La presentazione si è conclusa con un invito rivolto a tutta la cittadinanza a vivere la Rassegna come un percorso intenso e coinvolgente, capace di far emergere aspetti fondamentali dell’identità, della cultura, della lingua e della comunicazione della comunità sorda. Un’occasione per avvicinarsi a un patrimonio artistico ricco e spesso poco conosciuto, dove l’arte diventa strumento di consapevolezza, trasmissione, condivisione e interazione.

Un invito, dunque, a partecipare e a lasciarsi guidare da un messaggio che trova la sua sintesi in un valore fondamentale: l’inclusione.