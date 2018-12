Concerto di beneficenza per la Mensa dei Poveri e l’Associazione Chirone

Spettacolo di beneficenza a favore della Mensa dei Poveri dell'Istituto Sant'Antonio e dell’Associazione CHIRONE onlus di Messina. L’evento, organizzato dalla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche settore Università, si terrà venerdì 28 dicembre, alle ore 21.00 presso il Teatro Cristo Re (VEDI LOVCANDINA ALLEGATA).

"Francesca Ariosto: la voce…..il pianoforte" è il titolo dello spettacolo, con la partecipazione straordinaria di Arianna. Saranno ripercorsi più di 50 anni di storia della musica. Il programma prevede infatti i brani più belli della musica italiana in una interpretazione particolare al pianoforte, un angolo dedicato alla musica classica napoletana, alla musica della tradizione popolare siciliana ed a quella internazionale., in un crescendo sempre più entusiasmante che farà la felicità non solo di un pubblico maturo ma anche dei più giovani.

Numerosi i riconoscimenti ottenuti dall’Ariosto, diplomatasi in pianoforte presso il conservatorio di musica “Corelli” di Messina, fra cui ricordiamo la vittoria al Festival Nazionale del piano-bar al "501" di Vibo Valentia e l'affermazione alla sesta rassegna pianistica di Capo d'Orlando. E’ stata inoltre finalista al Festival di Castrocaro ed è stata premiata nella “Notte delle stelle” per il settore musica a cura del Teatro Stabile “Città di Milazzo”.

Per informazioni e prenotazione inviti telefonare al numero 342-7820215 oppure inviare un’email a RNICITA@UNIME.IT (Specificando la quantità di inviti che potranno poi essere ritirati direttamente in Teatro la sera stessa prima dell’inizio dello spettacolo)