Dario Rondinella

Reggio. Trovato cadavere di un uomo in via Zerbi, indagini in corso

martedì 13 Gennaio 2026 - 20:54

REGGIO CALABRIA – Il corpo senza vita di un uomo, di circa 40 anni, è stato rinvenuto in via Zerbi, a pochi metri da piazza Indipendenza e dal lungomare, in una zona abitualmente molto frequentata.

Il cadavere giaceva a terra all’interno di un sottoscala. L’uomo non è stato ancora identificato poiché era privo di documenti. Secondo le prime valutazioni, la morte risalirebbe a uno o due giorni fa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, la Polizia Scientifica e un medico legale per i primi accertamenti.

Non si esclude che la vittima fosse un clochard senza fissa dimora. Da un primo esame esterno del corpo non sarebbero emersi segni evidenti di violenza, facendo ipotizzare un decesso per cause naturali. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria è stata informata e ha disposto gli accertamenti del caso.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, che sta lavorando per ricostruire le circostanze della morte e risalire all’identità dell’uomo.

