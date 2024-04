“3° Trofeo Città di Messina”, il 21 aprile una festa dello sport

La manifestazione nazionale di corsa su strada di 10 km è organizzata dalla Podistica Messina

MESSINA – È ormai scattato il conto alla rovescia per la terza edizione del “Trofeo Città di Messina-I Memorial Carmelo La Corte”. La manifestazione nazionale di corsa su strada di 10km, livello “Bronze”, indetta dalla Fidal, organizzata dalla Podistica Messina con la collaborazione del Comune di Messina, è in programma domenica 21 aprile. E’ valida come 3^ prova del “29° Grand Prix Sicilia di Corsa 2024” e per il Campionato Regionale Individuale di 10km Master. L’importante gara coinciderà con l’arrivo nella città dello Stretto della quarta RUN4HOPE, la staffetta partita il 13 aprile in tutte le regioni italiane, che sarà quest’anno al fianco di AIL contro leucemie, linfomi e mieloma.

“Si annuncia un bellissimo e partecipato evento – dichiara il presidente della Podistica Messina Santi Giacobbe – vedere gli sgargianti colori di numerose società rappresenterà un importante spot anche per la città. Dal punto di vista tecnico, saranno presenti atleti di ottimo livello, che potranno fornire eccellenti prestazioni. Nei prossimi giorni comunicheremo la start-list”.

I runner saranno impegnati lungo un circuito pianeggiante, interamente chiuso al traffico, certificato e omologato dai giudici FIDAL, da ripetere quattro volte più un semianello iniziale per un totale di 10km. Il percorso si snoda sulla via G. Garibaldi tra la via T. Cannizzaro e il Viale Boccetta, con partenza da via G. Garibaldi 114 (Il Cavallino Caffè) e arrivo presso Piazza Unione Europea. Al termine verranno premiati il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo e i migliori tre classificati M/F Allievi, Junior/Promesse e Senior/Master. Il primo/a classificato/a della categoria Allievi o, in assenza, il primo/a della categoria Junior/Promesse riceverà il premio in ricordo di Carmelo La Corte. Per il Campionato Regionale Individuale Master sarà assegnata la medaglia ai primi tre classificati di ogni categoria tesserati con società affiliate in Sicilia. Ai primi sarà consegnata, inoltre, la nuova maglia di “Campione Regionale”.

Le iscrizioni (quota di € 12,00 per tutte le categorie) al “Trofeo Città di Messina-I Memorial Carmelo La Corte” dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo sicilia@evodata.it entro le ore 24:00 di martedì 16 aprile. È possibile iscriversi anche dopo la data di scadenza, entro le ore 12:00 di venerdì 19 aprile, pagando una maggiorazione di € 2,00. Ai partecipanti, che giungeranno dalle varie province siciliane, andrà, inoltre, la maglia della Diadora. Pettorale e pacco gara potranno essere ritirati sabato 20 dalle ore 17:30 alle 19:00 e domenica 21 dalle 8:00 presso l’androne di Palazzo Zanca. Alle 8.30 è fissata la riunione di giuria e concorrenti in Piazza Unione Europea, alle 10 lo “start” ufficiale per tutte le categorie. Alla partenza saranno predisposte due griglie, nelle quali gli atleti avranno accesso in base ai tempi di accredito ottenuti nel 2023 o nella stagione in corso.