Rometta verso le elezioni. Sono tre i candidati scesi in campo

ROMETTA – Il Comune di Rometta si prepara alle prossime elezioni amministrative, fissate per l’8 e il 9 giugno. I cittadini romettesi saranno chiamati a votare per l’elezione del sindaco e della squadra che lo accompagnerà per il prossimo quinquennio.

Sono tre, allo stato attuale, i candidati a sindaco che concorreranno per la guida della cittadina.

Sceso in campo con largo anticipo, Nino Visalli è stato il primo a rompere gli indugi. Si tratta di un personaggio politico già conosciuto nel romettese: fù vicesindaco dal 1999 al 2009 e adesso punta a ripetere l’esperienza amministrativa.

Presentatasi come punto di rottura con il passato, la seconda candidata a sindaco è Melania Messina. Già vice sindaco e assessore, dal 2014 al 2021, Melania Messina ha ricoperto anche il ruolo di consigliera comunale.

Infine in continuità con l’uscente sindaco Nicola Merlino, giunto al suo secondo mandato, Vivi Rometta ha deciso di schierare all’unanimità Nino Cirino. Attuale vice sindaco, Cirino si presenta come punto di continuità politico.