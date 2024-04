“3° Trofeo Città di Messina”. Svelato il programma, giovedì la presentazione

Incontro nella sala giunta del Comune di Messina per presentare i particolari della manifestazione nazionale di 10 km organizzata della Podistica Messina

MESSINA – Ci si avvicina a domenica 21 aprile data in cui si disputerà il “3° Trofeo Città di Messina-1° Memorial Carmelo La Corte”. Nella giornata di domani, giovedì 18 aprile, nella Sala Giunta “Falcone-Borsellino” di Palazzo Zanca si terrò la presentazione ufficiale della manifestazione nazionale “livello bronze” di 10 km, indetta dalla Fidal e organizzata dalla Podistica Messina con la collaborazione del Comune di Messina. La gara è valida come terza prova del “29° Grand Prix Sicilia di Corsa 2024” e per il Campionato Regionale Individuale di 10km Master. L’importante gara coinciderà con l’arrivo nella città dello Stretto della quarta RUN4HOPE, la staffetta partita il 13 aprile in tutte le regioni italiane, che sarà quest’anno al fianco di AIL contro leucemie, linfomi e mieloma.

Interverranno alla conferenza stampa: il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore alle politiche Sportive Massimo Finocchiaro, il fiduciario del Coni Messina Francesco Giorgio, il presidente provinciale della Fidal Messina Nunzio Scolaro e Santi Giacobbe, presidente della Podistica Messina. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, che inizierà alle ore 11, verranno svelati tutti i particolari dell’evento sportivo, compreso il numero degli iscritti, che difenderanno i colori delle nove province siciliane.

Nel frattempo di conoscere ulteriori dettagli su percorso è certo che il raduno sarà dato a Piazza Municipio alle ore 8:30 di domenica e la partenza avverrà alle 10. Si stima che con la premiazione alle ore 11:45 la manifestazione sarà conclusa entro pranzo.