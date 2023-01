30 anni senza Beppe Alfano: un esempio e un eroe di tutti - Tempostretto

Barcellona ricorda il cronista ucciso dalla mafia. La famiglia si stringe a Palermo e si sfoga: "La società civile non c'è"

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Trent’anni senza Beppe Alfano sono troppi per una provincia come Messina, per un’isola come la Sicilia dove il novero dei giornalisti con la schiena dritta di assottiglia sempre di più. E non certo, o almeno non sempre e non solo per mancanza di coraggio dei giornalisti stessi.

Ma se di giornalisti, e quindi di persone, di una certa risma ne nascono sempre meno, certamente abbiamo il dovere di ricordarli, come esempio, per invertire la tendenza e cercare di contribuire alla crescita di sempre più cittadini consapevoli, soprattutto del valore della lotta alla mafia.

Ecco perché lo sfogo della figlia Sonia Alfano, nel giorno del trentennale della morte del cronista di Barcellona Pozzo di Gotto, coglie nel segno forse come mai hanno fatto le sue invettive. In un duro sfogo sui social, Sonia ha sottolineato il fatto che nel giorno del trentennale dell’omicidio del padre non ci sono state molte iniziative di ricordo, in particolare da parte di comitati, cittadini, o di fondazioni.

“Come ogni anno per mio padre non ci saranno manifestazioni organizzate da comitati, associazioni, istituzioni, fondazioni e chi più ne ha, più ne metta. Tra qualche settimana la mia famiglia organizzerà cio che nessuno ha sentito il dovere di fare per il 30esimo anniversario del suo omicidio. Abbiamo aspettato e sperato fino all’ultimo, che qualcuno organizzasse qualcosa per rendergli omaggio, ma così non è stato. Ne prendiamo atto ancora una volta, e andiamo avanti nella consapevolezza che mio padre non rientra tra le vittime innocenti della mafia per le quali il senso civico e la coscienza dovrebbero sentire il bisogno di ricordare il suo sacrificio, e stringersi attorno alla sua famiglia. Per alcune vittime di mafia si assiste a 6 mesi di celebrazioni sfavillanti, per altre il silenzio assordante, il vuoto e lo sconforto; l’isolamento più doloroso dopo ben 30 anni!”, ha scritto Sonia su uno dei suoi profili Facebook.

Le vittime di mafia non hanno colore politico

Una polemica politica? Lei nega e anche il sindaco di Barcellona, butta acqua sul fuoco. Il Comune, infatti, la sua parte l’ha fatta e il primo cittadino Pino Calabrò, oltre ad organizzare la consueta commemorazione in via Marconi, ha annunciato una serie di iniziative soprattutto nelle scuole, peraltro concordate con la stessa famiglia, che ha preso parte alla messa celebrata nella chiesa di San Francesco di Paola a Palermo.

Il presidente della Repubblica ha ricordato “Il suo inestimabile impegno civico. I valori di legalità e giustizia, fondamento del nostro sistema democratico, a cui Alfano si ispirava nello svolgimento della sua attività, non furono scalfiti da un delitto così spregevole. Con le sue inchieste Beppe Alfano narrava una realtà complessa, con l’obiettivo di svelarne le verità contro ogni forma di connivenza e corruzione. La lotta alla criminalità organizzata era per lui un impegno da perseguire con dedizione, all’insegna di una società libera dalla sopraffazione”, ha detto tra le altre cose Sergio Mattarella.

Se non ricordiamo dimentichiamo

E’ vero, la società civile dovrebbe mobilitarsi di più intorno ad una figura chiave per la costruzione della nostra coscienza collettiva. Di più dovrebbero fare soprattutto i giornalisti e chi li rappresenta. Ma Beppe è un esempio per tutti, un eroe di tutti, non di una certa antimafia aventiniana e nemmeno di chi ha la fortuna di poterne rivendicare l’appartenenza politica.