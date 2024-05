37 corse aliscafi al giorno tra Messina e Reggio ma solo 11 corse bus da e per l’aeroporto

Ma alcune non sono in coincidenza e si riducono nei festivi... Il comitato "Pendolari dello Stretto" chiede che sia previsto un bus per ogni corsa

19 corse Liberty Lines in direzione Reggio Calabria e 18 in direzione Messina, dal lunedì al venerdì; 8 in direzione Reggio e 7 in direzione Messina il sabato; 7 in direzione Reggio e 7 in direzione Messina la domenica e i festivi.

Il Comitato Pendolari dello Stretto si rivolge ad Atam, Azienda trasporti per l’area metropolitana di Reggio Calabria, per chiedere che tutte queste corse abbiano una coincidenza con bus da e per l’aeroporto.

Fino a domenica 5 maggio c’erano appena due corse bus per direzione, da lunedì 6 maggio sono 6 in direzione aeroporto e 5 in direzione porto (ne abbiamo scritto qui in modo approfondito).

Da qui tre richieste:

1. Garantire una connessione reale con gli orari di Liberty lines integrando tutte le corse di Liberty Lines (19 in direzione Reggio e 18 in direzione Messina) con un mezzo pronto per Arrivi/partenze;

2. Trasformare il piazzale antistante la biglietteria in una fermata effettiva deviando i passaggi di più linee possibili;

3. Rivedere la politica di prezzo del biglietto integrato: Creare una vera condizione di convenienza sul prezzo biglietto integrato, creando una tariffa che non sia una semplice summa dei ticket delle tre aziende di trasporto. “A nostro avviso un prezzo di 5 euro, unito al nuovo livello di servizio suggerito sul piazzale antistante agli aliscafi potrebbe far schizzare i numeri dei biglietti unici”. Al momento il costo del biglietto aliscafo più Atam è di 5.50.