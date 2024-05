Aeroporto di Reggio Calabria. Bene i nuovi voli ma i collegamenti con Messina…

Non ce ne sono di aggiuntivi se non quelli offerti da un privato, a costi elevati

Bologna, Torino, Venezia, Barcelona, Berlino, Manchester, Marsiglia e Tirana. E’ una svolta epocale, sperando che duri, quella partita con l’arrivo di Ryanair all’aeroporto di Reggio Calabria.

Dallo scorso 25 aprile ci sono tre destinazioni nazionali e cinque internazionali in più, dopo anni in cui le uniche due sono state quelle di Roma e Milano.

E se prima era uno scalo quasi del tutto inutile per i messinesi, ora potenzialmente diventa appetibile. Solo potenzialmente, però, perché a questo punto diventa cruciale il tema dei collegamenti.

Il servizio privato

L’unica novità in tal senso è il servizio offerto da un privato, la Star Bus di Bagnara, che collega Messina (da piazza della Repubblica) all’aeroporto di Reggio Calabria in un’ora e venti minuti, perché c’è l’imbarco prioritario sulle navi private viceversa il rischio sarebbe di perdere nave e volo. Il costo non è dei più economici: 20 euro nei giorni feriali e 25 euro nei festivi. Non ci sono corse prestabilite ma solo su prenotazione dal sito della compagnia.

L’unica convenienza, in questo caso, può aversi solo nel caso in cui si trovino voli a prezzi più bassi rispetto all’aeroporto di Catania, che è collegato in tempi uguali, in bus un’ora e venti da Boccetta e un’ora e dieci da Tremestieri, in treno con una media di un’ora e mezza. E soprattutto con diverse corse a orari prestabiliti e a un costo di 8.40 in bus e 9.70 in treno, festivi compresi.

Aliscafo più bus

Se, invece, ci si volesse affidare all’opzione aliscafo più bus diversi voli sarebbero preclusi. Liberty Lines garantisce 19 corse in direzione Reggio e 18 in direzione Messina dal lunedì al venerdì, che diventano 8 in direzione Reggio e 7 in direzione Messina il sabato, la domenica e i festivi.

Ma poi serve il bus di collegamento tra porto e aeroporto di Reggio. Atam ha appena due corse al giorno: in direzione aeroporto nei feriali alle 13.40 e alle 15.15 e nei festivi alle 14.15 e alle 16.10; in direzione porto sempre alle 14.40 e alle 16.55.

Collegamenti che andavano bene, forse, quando i voli erano solo per Roma e Milano, ma che non possono bastare per gli altri voli attuali. Ma il problema è che i collegamenti costano e gli introiti non sono elevati.

Servirebbero nuove corse via mare perché, ad esempio, è impossibile prendere i primi voli delle 6.10 del mattino, visto che la prima corsa Liberty è alle 5.30. E servirebbero ancor più nuove corse bus perché una volta arrivati al porto di Reggio bisogna poi arrivare all’aeroporto.

Pochi vantaggi

I collegamenti, insomma, restano un’incognita e, almeno al momento, l’unica soluzione è quella di affidarsi ai privati, con tempi uguali rispetto a quelli per Catania ma costi molto più alti. Quindi novità sì, perché in caso di volo particolarmente conveniente si può anche scegliere questa soluzione, ma i vantaggi per i messinesi restano molto limitati.

I numeri

Dopo la pandemia, l’aeroporto di Reggio ha chiuso il 2022 a 202.386 passeggeri e il 2023 a 293.261 passeggeri, numeri bassissimi dovuti al fatto che le destinazioni collegate fossero solo due. Nei primi tre mesi del 2024 si contano 74.386 passeggeri, un incremento del 28 % rispetto ai primi tre mesi del 2023, ma si tratta sempre di numeri molto bassi. Facile immaginare un incremento più sostanzioso a partire da aprile, quando nel conteggio entreranno i nuovi voli Ryanair. Ma non è dato sapere, perché non ci sono dati in tal senso, quanti dei “nuovi” passeggeri siano messinesi. Non tantissimi, probabilmente, considerate le difficoltà di collegamento.