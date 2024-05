Milazzo, parcheggi al borgo. Al via gli interventi in via Impallomeni

Avviati i lavori per la messa in sicurezza del costone di via Impallomeni, a Milazzo, dove saranno realizzati dei nuovi parcheggi

MILAZZO – Avviati gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso di via Impallomeni, a Milazzo. Si tratta di lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo parcheggio, che sorgerà nei pressi del Borgo.

I lavori di messa in sicurezza sono finanziati con i fondi del PNRR per 1 milione e mezzo di euro, ad eseguirli la Genco Srl di Mussomeli di Caltanissetta. L’opera comprensiva, che porterà alla realizzazione di 81 posti auto, avrà un costo complessivo di circa 3 milioni di euro.

«L’obiettivo -spiega il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- è quello di poter innanzitutto realizzare questi 81 posti, per poi intercettare ulteriori risorse e implementare tale parcheggio (gli stalli alla fine dovrebbero raddoppiare) per fare in modo che l’area del Borgo, che richiama numerosi visitatori nel periodo estivo, soprattutto per la presenza della cittadella fortificata, possa avere quei servizi che da sempre gli operatori locali richiedono».