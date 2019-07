Aggrediti due agenti della Polizia Municipale - Tempostretto

Reggio Calabria, 25 lug. – Nella mattinata di oggi alle ore 11 circa, ci sono stati specifici controlli finalizzati al controllo sull’uso alla guida di cellulari e sull’utilizzo del casco da agenti a bordo di scooter. Una pattuglia di polizia municipale, ha fermato un mezzo a due ruote il cui passeggero non era munito di casco. Durante le formalità di rito, all’atto dell’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo il passeggero del veicolo, un ventitreenne del luogo, ha reagito dapprima verbalmente alle attività legittime degli agenti per poi passare alla violenza, spintonando e sfidando fisicamente gli agenti. Il tutto nella centralissima piazza De Nava. Gli agenti hanno cercato di tranquillizzare l’uomo ma solo senza risultato, infatti l’uomo ha reagito ancora più energicamente arrivando allo scontro fisico. A quel punto gli agenti hanno bloccato il soggetto e, con l’ausilio di una pattuglia lo hanno dichiarato in stato di arresto e lo hanno condotto al comando. Dopo le formalità di rito sono stati contestati i reati di violenza, resistenza minaccia oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti della polizia municipale sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso ove venivano refertate lesioni guaribili in 10 giorni.

Il P.M. immediatamente informato dall’ufficiale in servizio dell’accaduto ha disposto la liberazione dell’arrestato. Si è proceduto pertanto alla denuncia a piede libero. Ai due agenti va la solidarietà e la vicinanza del Comandante dell’assessore Zimbalalatti e di tutta l’amministrazione. Le reazioni spropositate non fermeranno in alcun modo l’imponente attività di controllo avviata. Le attività continueranno e si intensificheranno nei giorni prossimi per combattere il fenomeno della guida senza casco e l’uso del telefono cellulare al volante.

Immagine di repertorio