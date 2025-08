47enne cade dalla bici e muore a Santa Lucia del Mela

Sweety Unnuth è morta all'ospedale di Milazzo. Il cordoglio dell'amministrazione comunale

SANTA LUCIA DEL MELA – L’incidente è avvenuto ieri a Santa Lucia del Mela. Una caduta dalla bici elettrica, in via Serri, mentre andava al lavoro. Poi l’intervento del 118 e l’arrivo, in condizioni gravissime, al pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo. Poi ore dopo la morte. Sweety Unnuth, originaria delle isole Mauritius, non ce l’ha fatta.

“La sua perdita lascia un vuoto incolmabile”

A ricordarla su Facebook il Comune: “È con profondo dolore che apprendiamo della tragica scomparsa di Sweety Unnuth. Sweety viveva da molti anni a Santa Lucia del Mela ed era ben integrata nella nostra comunità e stimata da tutti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata. L’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza si stringono con affetto attorno alla famiglia e ai cari di Sweety in questo momento di immenso dolore, in particolare al compagno Giuseppe Salvadore, ai cognati Domenico ed Antonio, dipendenti comunali, e ai suoi familiari”.

I funerali sono in programma mercoledì 6 agosto, alle 18, nella chiesa SS. Annunziata di Santa Lucia del Mela.