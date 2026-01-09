 Reggio. Spara in strada e si libera dell’arma, 22enne ai domiciliari

Reggio. Spara in strada e si libera dell’arma, 22enne ai domiciliari

Dario Rondinella

Reggio. Spara in strada e si libera dell’arma, 22enne ai domiciliari

Tag:

venerdì 09 Gennaio 2026 - 14:15

Il provvedimento nei confronti del 22enne è stato emesso al termine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile

REGGIO CALABRIA – È scattata lo scorso 7 gennaio la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne di Reggio Calabria, accusato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco clandestina. Il provvedimento è stato emesso al termine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica.

I fatti risalgono alla sera del 7 novembre 2025, quando una segnalazione relativa all’esplosione di colpi d’arma da fuoco ha fatto intervenire gli agenti nel rione Marconi. Giunti sul posto, i poliziotti non hanno trovato persone armate, ma hanno immediatamente avviato una perlustrazione dell’area.

Durante i controlli sono stati rinvenuti tre bossoli sull’asfalto e, a breve distanza, una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, occultata tra un cumulo di rifiuti.

I reperti sono stati affidati al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici, mentre la Squadra Mobile ha proseguito le indagini attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le verifiche hanno consentito di identificare il giovane e di ricostruire l’accaduto: secondo quanto emerso, il 22enne avrebbe prima brandito l’arma e successivamente tentato di disfarsene, nascondendola tra i rifiuti.

Gli accertamenti scientifici hanno fornito riscontri oggettivi che hanno confermato quanto ipotizzato dagli investigatori, permettendo al GIP di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e di disporre la custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e il contesto in cui è avvenuta l’esplosione dei colpi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Caso Cuzzocrea al vaglio del Riesame, l’ex rettore lascerà l’Università di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED