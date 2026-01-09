 Mercato Vascone, “la ditta sta portando i materiali in cantiere. Da lunedì via al montaggio”

Marco Ipsale

Mercato Vascone, “la ditta sta portando i materiali in cantiere. Da lunedì via al montaggio”

venerdì 09 Gennaio 2026 - 13:30

Ennesimo scontro sul tema tra il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, e l’assessore Massimo Finocchiaro

di Silvia De Domenico e Marco Ipsale

“I lavori al mercato Vascone sono ripartiti”. L’assessore Massimo Finocchiaro lo aveva annunciato mercoledì 7 gennaio, subito dopo le festività natalizie e di inizio anno. Ma oggi, appena due giorni dopo, la saga si è arricchita di un altro capitolo.

Botta e risposta

“Ore 9 del 9 gennaio 2026. Cancello del mercato Vascone chiuso. Probabilmente a Messina le ditte hanno altri orari di lavoro” – dice ironicamente il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto.

Altrettanto ironica la risposta di Finocchiaro, che ha postato sui social le foto di mezzi in cantiere alle 9.50 (nella foto principale): “E’ possibile che, mentre voi girate per trovare qualche tombino e qualche mattonella che non va, le imprese pianifichino e organizzino il lavoro a seconda delle necessità del cantiere stesso? Sperare sempre che accada il peggio mi sa di gufi. Lasciamoli lavorare e finiamola con lo scetticismo, ogni tanto un po’ di fiducia e di sana onestà intellettuale non fa male a nessuno”.

La spiegazione

In realtà anche noi, alle 12, abbiamo trovato i cancelli chiusi. Ma Finocchiaro fornisce una spiegazione. “La ditta in subappalto sta lavorando regolarmente. Il fatto che non abbiate visto operai non significa che siano fermi. In questi giorni, infatti, la ditta sta procedendo a portare tutto il materiale necessario per il montaggio delle nuove coperture dei box e domani si procederà con l’espurgo per liberare una condotta intasata. Da lunedì, invece, dovrebbe iniziare il montaggio della nuova copertura del tetto”.

Un commento

  1. Luigi 9 Gennaio 2026 13:49

    Tutto normale, siamo noi cittadini a non vedere i lavori che proseguono alacremente. Il ritardo rientra nella normalità delle cose: Se, poi i commercianti non possono pagare le tasse casi loro. Il parcheggio di Viale Giostra è la sacrosanta dimostrazione di una amministrazione inefficiente e con poche idee ma confuse. Lampioni spenti davanti alla Chiesa in prossimità delle strisce, alberi abbattuti, passaggi pedonali con strisce e senza scivoli, apertura alla rinfusa, ne aggiungiamo ancora?

