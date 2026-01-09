VI Municipalità. Concorso “Miglior Presepe”, ecco chi sono i vincitori

Premiate parrocchie e scuole nella XXI edizione dell’iniziativa patrocinata dal Comune di Messina

Si è svolta ieri, alla scuola Petrarca di Ganzirri, la cerimonia di premiazione del concorso “Miglior Presepe”, promosso dalla VI Municipalità con il patrocinio del Comune di Messina, il supporto dell’associazione culturale Daf Project e dedicato alla memoria di Ivan Pagano, giovane ricordato per il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali. Giunta alla XXI edizione, la manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario delle iniziative natalizie cittadine.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale sono intervenuti gli assessori Enzo Caruso e Nino Carreri, che hanno ribadito la vicinanza dell’Amministrazione alla VI Municipalità e l’importanza di iniziative capaci di coinvolgere parrocchie, scuole, famiglie e istituzioni, rafforzando il senso di comunità e partecipazione.

La cerimonia è stata introdotta dall’avv. Silvana Paratore, esperta in politiche sociali, che ha ricordato la figura di Ivan Pagano e il valore simbolico del presepe come messaggio di speranza, umanità e amore, sottolineando la necessità di tutelare una tradizione profondamente legata alla storia e alla cultura del territorio. Sono intervenuti, inoltre, il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano, che ha evidenziato come il concorso rappresenti un viaggio tra tradizione e creatività, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Paradiso, professoressa Eleonora Corrado, la signora Angela Maio, madre di Ivan Pagano, e il presidente della III Commissione “Cultura, Sport e Tradizioni popolari”, Giovanni Donato, che ha ricordato l’impegno costante profuso negli anni per rendere l’iniziativa un momento di aggregazione sociale. All’appuntamento hanno partecipato anche tutti gli altri consiglieri della VI Municipalità: Domenico Fornaro, Giovanni Russo, Francesco Maggio, Salvatore Scandurra, Giovanni Celi, Massimo Costanzo, Antonino Biancuzzo e Antonio Lambraio.

I vincitori

Il concorso, che ha coinvolto parrocchie e scuole del territorio, è stato valutato da una giuria composta dai consiglieri circoscrizionali, Donato, Russo, Biancuzzo e Costanzo, con il supporto dell’esperto di arte presepiale Nicolò Donato. I criteri di valutazione hanno riguardato originalità, cura dei dettagli, utilizzo dei materiali e capacità di trasmettere lo spirito del Natale. Premi speciali sono stati assegnati alle Parrocchie Santa Maria dei Miracoli di Sperone e Santa Maria dei Bianchi di Curcuraci. Riconoscimenti anche alla parrocchia Santa Maria delle Grazie di Pace (per il messaggio trasmesso), alla parrocchia Santa Maria Assunta di Faro Superiore (per il rispetto della tradizione) e alla parrocchia Sant’Antonio Abate di Gesso (per la scenografia). Per la categoria Scuole, 3° posto: studenti Rachele Celona e Letizia Zanghì, classe 2ª A, scuola Petrarca Ganzirri – I.C. Paradiso; 2° posto: studenti Giuseppe Coco (1ª B), Samuel Costa, Daniel Mazzeo e Salvatore Sottile (2ª A), scuola Petrarca Ganzirri – I.C. Paradiso; 1° posto: Scuola dell’Infanzia Statale Ganzirri – I.C. “Evemero”, per un presepe che ha saputo coniugare creatività, innovazione e lavoro di gruppo.

L’iniziativa si è confermata non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per valorizzare l’impegno di quanti, con passione e dedizione, contribuiscono a mantenere vive le tradizioni natalizie e il senso di appartenenza alla comunità.