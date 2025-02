5 lavoratori in nero e cibo non tracciato, ristoratore denunciato

I carabinieri di Milazzo hanno rilevato pure delle violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro

MILAZZO – Controlli delle attività commerciali. In primo piano un ristorante del territorio di Milazzo con lavoratori in nero, cibo non tracciato e mancato rispetto delle norme di sicurezza.

I carabinieri, coadiuvati dal personale del Nil (Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro) e dell’Asp di Messina, hanno denunciato il titolare dell’attività di ristorazione in quanto è stata rilevata la presenza di 5 lavoratori in nero. E l’uomo è stato denunciato pure per violazioni della sicurezza sui luoghi di lavoro e mancata tracciabilità degli alimenti.

