50 Top Pizza Italia: L'Orso porta Messina al 28esimo posto - Tempostretto

Il locale, una vera eccellenza messinese e siciliana, migliora e sale rispetto al 34 posto dello scorso anno: è la prima tra le pizzerie della Sicilia

MESSINA – L’eccellenza culinaria della pizzeria Orso continua a conquistare riconoscimenti in tutta Italia. Il locale guidato da Giuseppe e Gianluca Arcovito e da Giuseppe Denaro, si fregia di essere la migliore pizzeria siciliana in classifica nella celebre guida “50 Top Pizza”. L’Orso, grazie alla pizza del maestro Matteo La Spada, di cui abbiamo raccontato la storia lo scorso aprile (clicca qui), migliora il proprio piazzamento e sale dal precedente 34 posizione alla 28esima.

L’Orso prima pizzeria in classifica tra le siciliane

Un risultato importante, anche perché in graduatoria è la prima tra le pizzerie di tutta la Sicilia. Un’eccellenza tutta messinese che continua a mostrare i sapori e gli ingredienti della propria terra non soltanto in riva allo Stretto ma in tutta Italia, scalando piano piano le gerarchie. La premiazione è stata a Napoli, al Teatro Mercadante, lo scorso 26 luglio.

L’orgoglio di Matteo La Spada e Giuseppe Denaro

A ritirare il premio sul palco Matteo La Spada, pizzaiolo de L’Orso. “Siamo onorati e felici del risultato

ottenuto per essere stati nuovamente nominati e inseriti tra le migliori pizzerie d’Italia – commenta con

entusiasmo La Spada – Migliorarci, passando dalla 34a alla 28a posizione, ed essere la prima pizzeria di

Messina e della Sicilia è per noi motivo di soddisfazione e gioia che ci ripaga degli sforzi fatti fino ad oggi.

Questo riconoscimento ci dà ancora più forza e carica per fare sempre meglio”. Stesso entusiasmo da parte di Giuseppe Denaro, titolare de L’Orso insieme a Gianluca e Giuseppe Arcovito: “Ci preme ringraziare i ragazzi dello staff tutto, pizzeria, cucina e sala, per la passione e la professionalità che mettono nel proprio lavoro. Senza di loro questo premio e i riconoscimenti ottenuti fino ad oggi non sarebbero stati possibili. Confermarci anche quest’anno nelle migliori 50 pizzerie d’Italia e, per di più primi in Sicilia, è per noi motivo di orgoglio, oltre che una grandissima soddisfazione e, soprattutto, uno stimolo a continuare a crescere e a fare sempre meglio”.