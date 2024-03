57 dosi dall’ectasy all’anfetamina, arrestato spacciatore

Lo hanno fermato i carabinieri di San Pier Niceto

MESSINA – Aveva con sé 30 grammi di più tipi di droghe. In particolare, 57 dosi comprendenti

chetamina, ecstasy ed anfetamina. Fermato dai carabinieri per un controllo, è stato arrestato a San Pier Niceto un ventiquatrenne messinese per spaccio di droga. Già noto alle forze dell’ordine, è ora ai domiciliari.

Nei giorni scorsi, una pattuglia di militari ha avvistato un’auto con cinque persone a bordo procedere ad andatura incerta. I carabinieri hanno deciso di fare un controllo fino a perquisire tutte le persone e la stessa macchina. Lo stesso ventiquatrenne ha consegnato alle forze dell’ordine uno spinello e le varie specie di droga, mandate ai Ris per l’analisi di laboratorio.

