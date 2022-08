Vulcano, arrestati due giovani in possesso di hashish e marijuana - Tempostretto

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei due è minorenne

VULCANO – 200 grammi di droga. Arrestati due giovani a Vulcano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati ieri in possesso di hashish e marijuana, durante un controllo da parte dei Carabinieri della stazione di Vulcano, e arrestati in flagranza di reato. Si tratta di due lavoratori stagionali e il più giovane, minorenne, è stato trasferito dai Carabinieri della Compagna di Milazzo al Centro di prima accoglienza minori di Catania, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

155 grammi di hashish

Ecco l’esito del controllo: i due erano in possesso di una valigia contenente 155 grammi di hashish, suddivisa in panetti e dosi già confezionate, un involucro contenente circa 50 grammi di marijuana, un bilancino digitale di precisione e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Pertanto, la droga, inviata al Reparto carabinieri investigazioni scientifiche di Messina, per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata assieme al bilancino e al materiale per il confezionamento.