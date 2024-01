7° Memorial Lo Re ai Piccoli Amici della Jc Academy

Il quadrangolare di Mili Marina, organizzato da Garden Club e Aics, ha visto la Jc Academy aggiudicarsi il titolo superando il Messina Boys

La Jc Academy ha vinto la settima edizione del “Memorial Giovanni Lo Re”, festoso evento cittadino di calcio giovanile. Il quadrangolare, ben organizzato dal Garden Club Messina in collaborazione con il comitato provinciale dell’Aics, ha avuto per protagonisti, nel campo di calcio a 5 “Garden Sport” di Mili Marina, i Piccoli Amici (categoria di calciatori da 5 a 6 anni) di: Garden Club, Jc Academy, Messina Boys e Sporting Club.

Nei primi due incontri in programma, JC Academy e Messina Boys hanno superato rispettivamente Sporting Club (6-3) e Garden Club (3-1). Lo Sporting Club si è aggiudicato di misura (2-1) la successiva partita contro il Garden Club. Poi sono tornate sul rettangolo di gioco le squadre di Jc Academy e Messina Boys per l’ultimo atto del mini torneo. La formazione di mister Jonathan Cento si è imposta con il punteggio di 3-1. Al di là dei risultati, contagioso è stato l’entusiasmo dei baby calciatori, sostenuti dal caloroso tifo di genitori e parenti. Durante la premiazione, consegnate a tutti i partecipanti coppe e medaglie, in ricordo delle piacevoli ore trascorse insieme.

“E’ stata una bella manifestazione – dichiara Lillo Margareci, presidente dell’Aics Sicilia Aps – i ragazzi si sono divertiti e le quattro gare si sono giocate in un clima festoso. Ringrazio il Garden Club Messina, Gaetano La Versa, Nello Basile e la famiglia Lo Re. Siamo contenti di aver potuto fornire il nostro contributo alla buona riuscita del Memorial”.