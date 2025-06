70esimo della Conferenza di Messina e Taormina, tre giorni nel segno del’Europa

Il programma delle iniziative dal 18 al 20 giugno con il vicepresidente Tajiani e i ministri degli Esteri

MESSINA e TAORMINA – Prendono ufficialmente il via mercoledì 18 giugno, nell’ambito del Festival Taobuk, le celebrazioni per il 70° anniversario della Conferenza di Messina e Taormina (1955–2025), appuntamento promosso dalla Regione siciliana in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la Fondazione Taormina Arte Sicilia, i Comuni di Taormina e Messina, con il supporto della Commissione europea e sotto l’alto patrocinio del Parlamento euyropeo.

Il programma tra Messina e Taormina

Inserita all’interno della XV edizione di Taobuk – Taormina International Book Festival diretto da Antonella Ferrara, l’iniziativa si svolgerà dal 18 al 20 giugno 2025, nelle due città simbolo della nascita dell’Europa che nel 1955 ospitarono l’incontro dei sei ministri degli Esteri dei paesi fondatori, su impulso del Ministro italiano Gaetano Martino, gettando le basi della futura Europa. Tre giornate dense di incontri istituzionali, dibattiti e tavole rotonde con la partecipazione dei ministri degli Esteri e dei rappresentanti dei Paesi dell’Unione Europea, dei Paesi candidati e potenziali candidati e dei rappresentanti delle principali istituzioni europee e italiane, oltre ad accademici e intellettuali di alto profilo. Un momento di riflessione sull’identità, le sfide e il futuro dell’Europa con l’obiettivo di stimolare un dibattito profondo a partire da quattro temi chiave: difesa comune, relazioni transatlantiche, Mediterraneo allargato e ridefinizione dei confini europei.

“Ospitare nell’ambito di Taobuk le celebrazioni per i 70 anni della Conferenza di Messina e Taormina significa riaffermare il valore della cultura come fondamento dell’identità europea e terreno di dialogo tra gli Stati”, ha dichiarato Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica del Taormina International Book Festival- Taobuk. “La Sicilia torna a essere così crocevia di visioni e di prospettive, ponte naturale tra civiltà mediterranee, come lo fu nel 1955. Nel corso di queste tre giornate rinnoviamo l’idea originaria di un’Europa capace di unire, includere e costruire. È un messaggio che parla al nostro presente e, ancora di più, al futuro che vogliamo contribuire a immaginare e a realizzare”.

La giornata inaugurale si aprirà il 18 giugno, a Palazzo Zanca a Messina, con un incontro istituzionale alla presenza dei ministri degli Esteri e dei rappresentanti dei Paesi firmatari del Rapporto della Conferenza del 1955 (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo), del trio di presidenza dell’Unione Europea, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dei sindaci di Messina e Taormina, Federico Basile e Cateno De Luca, a cui seguirà in serata, a Taormina, la cerimonia ufficiale di apertura al Teatro Antico con un concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Alevtina Ioffe, alla presenza del vicepresidente e ministro Degli Esteri Antonio Tajani e del ministro degli Esteri polacco Radostaw Sikorski (presidente di turno dell’Unione).

Il 19 giugno sarà il momento della sessione ministeriale a porte chiuse a cui prenderanno parte tutte le delegazioni invitate e al termine della quale verrà firmata una Dichiarazione congiunta sul futuro dell’Europa. La giornata proseguirà a Palazzo Corvaja con una ricca serie di dibattiti e tavole rotonde aperte al pubblico e la partecipazione di esponenti di primo piano del mondo politico, accademico e giornalistico europeo. Nel corso della mattinata i dialoghi vedranno al centro i temi del Mediterraneo allargato e dell’integrazione europea per poi lasciare spazio, nel pomeriggio, ad un focus sulla Difesa e Sicurezza e al dibattito sul tema dell’allargamento dell’Unione e dei suoi confini. Tra i panel in primo piano “L’Europa nel Mediterraneo allargato: tra Mare Nostrum e Mare Omnium” con gli interventi di Salvatore De Meo, presidente della Delegazione Interparlamentare EU-NATO, Marco Minniti, presidente della Fondazione Med’Or, Maurizio Molinari, editorialista e già direttore de La Repubblica e Stefano Sannino, direttore della Dg Mena presso la Commissione Europea, e “Una difesa per l’Europa o l’Europa indifesa?” in cui dialogheranno Luigi Ganniti, direttore servizio studio Senato della Repubblica, Stefano Pontecorvo, presidente Leonardo SpA, Sylvie Goulard, già ministra della Difesa francese, Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa, e Farantouris Nikolaos, membro Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo.

Venerdì 20 giugno, le celebrazioni si concluderanno con due panel dedicati ai percorsi per una nuova integrazione politica e alle implicazioni istituzionali, economiche e culturali di tale processo. In chiusura si terrà l’incontro “C’era una volta l’America: l’Europa, Trump e il futuro delle relazioni transatlantiche” che, grazie agli interventi di alcune tra le voci più autorevoli del dibattito politico e giornalistico internazionale, offrirà uno sguardo approfondito sul nuovo ordine internazionale alla luce delle recenti evoluzioni geopolitiche. Partecipano Gilles Gressani, direttore della rivista di geopolitica Le Grand Continent, Steven Erlanger, Chief Diplomatic correspondent del New York Times, Joschka Fischer, ex vicecancelliere e ministro degli Esteri tedesco, Gordon Ripinsky, direttore di Politico Berlin e Silvie Kauffmann, direttrice editoriale di Le Monde.