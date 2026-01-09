Progetto Way: al via la seconda edizione per l’inclusione tramite lo sport

Messina Social City pubblica l’avviso per gli enti: 100 mila euro per attività giovanili e paralimpiche

MESSINA – Dopo il successo dei mesi scorsi, Messina Social City e l’amministrazione comunale si preparano a un altro anno del progetto Way, Welfare activities for Young. Sarà pubblicato oggi, infatti, l’avviso per gli enti che vorranno partecipare al progetto Way. Bisognerà candidarsi dal 13 al 27 gennaio e saranno messi a disposizione circa 100 mila euro: 80mila per la promozione sportiva e 20mila per gli eventi. Le singole società sportive possono ricevere ognuna al massimo 4.700 euro più iva.

A presentarlo in conferenza stampa l’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, la presidente di Messina Social City Valeria Asquini e due protagonisti dell’iniziativa, Alessandro Arcigli e Giada Rossi. Il primo è il tecnico della Nazionale paralimpico di tennistavolo. La seconda ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Villa Dante simbolo di rigenerazione e inclusione

La seconda edizione di Way era stata annunciata e presentata nel novembre scorso ma con la pubblicazione dell’avviso per le società sportive si entrerà nel vivo. Alessandra Calafiore e Valeria Asquini hanno parlato di grande soddisfazione per l’ultima edizione di Way con 21 soggetti partecipanti e lanciato il nuovo avviso. La presidente dell’azienda partecipata ha sottolineato l’importanza di “avere al nostro fianco esperti del settore paralimpico come Alessandro Arcigli e Giada Rossi. Villa Dante e la palestra sono luoghi simbolo di rigenerazione. Il nostro deve essere un agire diffuso sul territorio e dobbiamo entrare a contatto e incidere nelle vite dei nostri giovani. L’inclusione non è qualcosa di astratto ma qualcosa che si costruisce passo dopo passo. Questa è la seconda edizione ma mi auguro che si andrà avanti per molto tempo”.

L’impegno del tecnico Alessandro Arcigli

Il tecnico Arcigli, messinese, ha poi spiegato: “Torno a Messina perché ci credo. Normalmente si presentano progetti e forse si fanno, no? Qui invece si è presentato, si è fatto e si sta facendo ancora. Lo sport è un grande strumento di inclusione e a servizio delle persone, con e senza disabilità. Questo progetto usa lo sport come mezzo. Cosa possiamo fare per convincere le persone? A volte le parole non bastano, ma servono questi eventi. Perché attraverso lo sport si possono superare le fragilità, si può vivere e non solo sopravvivere. Come Nazionale Paralimpica vogliamo stare qui almeno 15 giorni al mese. Giada è una campionessa paralimpica, non un’atleta e basta. La strada da percorrere è questa. Vogliamo far giocare Giada con i bambini dei Centri di aggregazione. Sono felice di tornare a Messina a servizio della mia città”.

La testimonianza della medaglia d’oro Giada Rossi

Poi la campionessa friulana Giada Rossi: “Sono entusiasta di essere qui e portare la mia esperienza mi rende orgogliosa. A me lo sport ha cambiato la vita. Mi ha fatto diventare una donna, mi ha permesso di realizzarmi. Non vedo l’ora di mettermi in azione con i fatti perché voglio dimostrare, e non solo dire, che lo sport può essere inclusione e aggregazione. Un semplice tavolo può dare opportunità senza alcuna distinzione né barriere. Non vedo l’ora di iniziare. Se la mia esperienza potrà essere di aiuto a qualsiasi persona ne sono felice”.