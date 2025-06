A Taobuk i grandi spettacoli del Teatro Antico sono per tutti

Presentato oggi in conferenza stampa alla "Marina del Nettuno" di Messina lo spettacolo “Horcynus Orca. Viaggio fantasmagorico nel mare della letteratura di Stefano D’Arrigo”. Al via una promozione sostenuta dai partner del festival per biglietti a partire da 20 euro

MESSINA – Annunciata oggi la promo SponsorTaobuk che rende l’Horcynus Orca uno show transmediale accessibile a tutti. Festival e partner insieme per garantire biglietti a partire da 20 euro. Nel cinquantesimo anno della pubblicazione, il monumentale romanzo di Stefano D’Arrigo rivive attraverso “Horcynus Orca”. Viaggio fantasmagorico nel mare della letteratura di Stefano D’Arrigo”, in scena in anteprima assoluta a Taobuk, al Teatro Antico di Taormina, domenica 22 giugno alle ore 21.30.

Lo spettacolo è stato illustrato durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi presso i locali di “Marina del Nettuno” a Messina alla presenza di Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica di Taobuk, di Paolo Verri, direttore generale della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, di Orazio Micali, direttore del Parco archeologico di Naxos-Taormina, di Pietro Franza e Lorenzo Matacena, Amministratori Delegati del Gruppo Caronte & Tourist e in collegamento Max Casacci, leader dei Subsonica, Gep Cucco, Davide Livermore. In rappresentanza del Comune di Messina è intervenuto l’assessore alla Cultura Enzo Caruso. Moderava la giornalista Caterina Rita Andò.

Horcynus Orca, lo spettacolo. Festival Taobuk, in collaborazione con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con il sostegno di Regione Siciliana, Fondazione Taormina Arte Sicilia, Ministero della Cultura, Parco Archeologico Naxos Taormina, con il supporto di Città di Taormina, Intesa Sanpaolo, Presenting Sponsor dello spettacolo, Caronte & Tourist e Dicofarm, Official Sponsor, celebra il capolavoro di D’Arrigo attraverso uno show transmediale che mescola parole, immagini in videomapping, musica e suoni digitali in uno straordinario viaggio site specific.

C’è un confine che è impossibile superare: quello dell’immaginazione e della costruzione linguista di Stefano D’Arrigo, che con il suo Horcynus Orca ha scritto 50 anni fa il più intrigante e originale romanzo del secondo Novecento. Il tormentato e fantasmagorico ritorno a casa, a Messina, del soldato ‘Ndrja Cambria dopo l’8 settembre 1943, è l’imperdibile spettacolo dell’anno.

Uno show potente e immaginifico concepito dai talenti protagonisti del sold out delle tragedie greche a Siracusa e delle più ammirate inaugurazioni della Scala dell’ultimo decennio: Gep Cucco, D-WOK e con l’amichevole partecipazione di Davide Livermore. Nello spazio incredibile del Teatro Antico di Taormina, hanno ricostruito la narrazione del romanzo grazie alle musiche di Max Casacci, leader dei Subsonica che performerà dal vivo i suoni delle orche e del Mediterraneo. Sul palco insieme a lui, a leggere le pagine più struggenti del capolavoro di D’Arrigo, il magnetismo e il talento espressivo di Caterina Murino e Linda Gennari, a cui farà da spalla un altro lettore d’eccezione, quel Vinicio Capossela che di balene, marinai e profeti è il maggiore esperto della cultura italiana.

Horcynus Orca, la promozione. Grazie alla collaborazione con Caronte & Tourist, Official Partner dell’evento, in occasione del 60° anniversario della compagnia, il Festival Taobuk riserva al pubblico una promozione speciale per l’acquisto dei biglietti scontati a € 30 per la platea e a 20 € per la cavea numerata e non numerata.

Sarà sufficiente selezionare la promozione Promo Taobuk inserire il codice SponsorTaobuk al momento dell’acquisto su Ticketone.it.

«Dalla pagina scritta alla scena, alla musica, al racconto visivo. Così – riflette Antonella Ferrara, Presidente e Direttrice artistica di Taobuk-Taormina International Book Festival – la letteratura si fa ponte tra le arti e prima ancora tra mondi e culture. È questa, da sempre, la prospettiva privilegiata da Taobuk, che per la kermesse 2025 si concentrerà sui ‘confini’ quale cardine di riflessione. In questo contesto si colloca l’ampio approfondimento incentrato su Horcynus Orca, capolavoro che racchiude l’autentico paradigma del latino cum-finis, il limite comune, fisico e geografico, metaforico ed esistenziale. A separare e unire è qui il Mediterraneo, confine dinamico e fluido che lambisce la culla della civiltà occidentale: trascorso mezzo secolo dalla prima edizione, il pensiero libero di Stefano D’Arrigo continua così a guidarci in una sorta di ‘nostos’ omerico. In un’ottica non solo letteraria ma appunto interdisciplinare, il festival simboleggerà questa odissea contemporanea in uno spettacolo transmediale concepito per il Teatro Antico di Taormina, il cui prodigioso profilo si allunga sul mito fatale dello Stretto, il luogo del destino, lo stesso di Ulisse, lo stesso di ‘Nndrja. Ad animare la scena sarà un cast d’eccellenza che vede insieme Vinicio Capossela, Caterina Murino, Linda Gennari, Max Casacci, con la partecipazione di Davide Livermore. Un allestimento di grande formato, tappa fondamentale di un progetto articolato che vede agire in sinergia Taobuk e Fondazione Mondadori, per rendere omaggio allo scrittore messinese e alla sua opera-mondo.»

«Negli immensi archivi di Fondazione Mondadori – sottolinea Paolo Verri, Direttore Generale, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori – Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo si svela come un iceberg di significati. Siamo orgogliosi di celebrare questo capolavoro al Teatro Antico di Taormina il 22 giugno con “Horcynus Orca. Viaggio fantasmagorico nel mare della letteratura di Stefano D’Arrigo”. Questo non è un semplice spettacolo, ma una vera e propria opera transmediale: un viaggio site specific che, mescolando parole, immagini, musica e suoni digitali, porterà in scena l’universo di D’Arrigo grazie a talenti straordinari come Vinicio Capossela, Caterina Murino, Linda Gennari, Max Casacci e la partecipazione di Davide Livermore. È il culmine di un percorso che, partendo dalle carte dell’autore e dell’editore, permette a nuovi lettori di riscoprire un testo tanto amato.»

«L’opportunità di essere sponsor – ha dichiarato Pietro Franza, Amministratore Delegato del Gruppo Caronte & Tourist – di questo spettacolo e presentarlo dinnanzi ai luoghi nei quali è ambientato ci ha convinto immediatamente per molteplici ragioni che si sono perfettamente allineate nell’anno in cui celebriamo sessant’anni dal primo traghettamento privato nello Stretto: innanzitutto quella culturale, perché non possiamo non omaggiare un’opera monumentale che trova nello Stretto di Messina e nei ‘ferribò’ il suo contesto naturale e la sua fonte di ispirazione; poi quella temporale, perché, come noi, questa straordinaria opera celebra un anniversario importante – i cinquant’anni dalla pubblicazione; infine, ma non per importanza, perché risulta drammaticamente attuale nel suo narrare la guerra e le sue conseguenze umane.»

«Ringraziamo Taobuk – ha concluso Lorenzo Matacena, Amministratore Delegato del Gruppo Caronte & Tourist – per questa preziosa partnership e per aver ideato un progetto che abbiamo sposato appieno perché incarna perfettamente il nostro modo di declinare la responsabilità sociale d’impresa: crediamo fermamente che sostenere la cultura e le arti sia parte integrante del nostro ruolo nel territorio, contribuendo non solo al trasporto di persone e merci, ma anche alla crescita culturale e sociale delle comunità che serviamo.»

Horcynus Orca, un’opera transmediale. Quella a cui il pubblico assisterà in anteprima assoluta al Teatro Antico di Taormina è un’opera in cui si intersecano diversi media: le immagini video mappate sono realizzate da D-wok con la direzione creativa di Paolo Gep Cucco, trasformando la superficie del teatro con cambi di texture, onde digitali, effetti 3D, movimenti di superfici, illustrazioni create dall’AI. Ogni parte è sonorizzata dal vivo da Max Casacci dei Subsonica, così come le diverse scene sono separate da un brano musicale. La drammaturgia alterna letture che sono tratte direttamente dal romanzo, ad altre dove il testo diventa dialogo a più voci e le parole del libro diventano racconto attraverso le voci di Vinicio Capossela, Caterina Murino, Linda Gennari e Davide Livermore, con uno straordinario viaggio uditivo composto di suoni naturali trasformati in beat e armonie digitali da Max Casacci. Il testo dello spettacolo è stato adattato dal libro da Andrea Porcheddu, Claudio Collovà ed Eliana Rotella.