72 milioni di euro per i porti di Reggio, Villa San Giovanni e Saline - Tempostretto

Il presidente dell'Autorità Portuale dello Stretto, ha voluto ringraziare quanti gli hanno manifestato solidarietà per le scritte apparse sui muri del porto

REGGIO CALABRIA – Oltre 72 milioni di euro per i porti di Reggio, Villa San Giovanni e Saline. E’ quanto è emerso dal “Documento di programmazione strategica di Sistema portuale” che è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa dal presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega, dal segretario generale dell’Autorità di sistema, Domenico Latella e dal componente del Comitato di gestione Alberto Porcelli. Visto e considerato che i porti dello Stretto sono in forte evoluzione l’Adsp ha voluto impegnare una cospicua cifra sui tre porti.

Il presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega, ha prima voluto ringraziare quanti gli hanno manifestato solidarietà per le scritte apparse sui muri del porto qualche giorno addietro. Subito dopo ha spiegato che al porto di Reggio Calabria, saranno destinati 33 milioni di euro che serviranno alla valorizzazione del turismo da diporto, al settore crocieristico e al pendolarismo per Messina. 35, invece saranno i milioni investiti al porto di Villa San Giovanni che serviranno per realizzare nuovi ormeggi per navi traghetto e mezzi veloci, della stazione marittima per passeggeri e per i lavori di risanamento dello scivolo. Per il porto di Saline Ioniche, da tempo inagibile saranno centomila euro i fondi previsti, destinati a studi esclusivamente a studi propedeutici per la rifunzionalizzazione.