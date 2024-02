86enne attraversa la strada e viene investito

Ancora un incidente a Messina

IMESSINA – Un altro incidente a Messina pochi giorni dopo quello mortale a Boccetta. E ancora una volta una persona anziana è stata investita. In via Consolare Pompea, zona Sant’Agata, un ottantaseienne è stato investito da un’auto mentre attraversava. L’impatto è stato forte e l’uomo è stato portato in codice rosso al Papardo.

Le indagini della polizia municipale sono in corso e si conta d’avvalersi pure di alcune telecamere. Nel frattempo, è stata iscritta nel registro degli indagati la 73enne alla guida della Renault Clio che ha travolto l’84enne Giovanni Torre a Boccetta lo scorso 14 febbraio. Dai primi rilievi è emerso, però, che le telecamere pubbliche presenti in zona non funzionavano al momento dell’impatto. Di conseguenza, nessuna immagine utile arriverà dal sistema di video sorveglianza.

Articoli correlati