A 20, incidente autonomo a Capo d'Orlando. 45enne grave - Tempostretto

La sua Peugeot 206 ha sbandato ed ha impattato contro il guard rail

Stava tornando a casa, a Mirto, quando ha perso il controllo della sua Peugeot 206 sul viadotto Amola dell’autostrada Messina – Palermo, all’altezza di Capo d’Orlando.

Forse a causa di un colpo di sonno, intorno alle 7 di stamani, la sua auto è sbandata ed è finita contro il guard rail, che è penetrato sin dentro il mezzo, fortunatamente senza colpire l’uomo, un 45enne ora ricoverato in prognosi riservata.

L’impatto è stato comunque forte ed è servito l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo e poi dell’elisoccorso, tanto che l’autostrada è rimasta chiusa per un paio d’ore in direzione Palermo.R

Le sue condizioni sono gravi ed è giudicato dai medici in pericolo di vita.