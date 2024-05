Meteo Messina: weekend con tante nuvole, rischio di brevi piovaschi e clima caldo

Tante nuvole africane e polvere desertica in sospensione.

Il transito dell’intensa perturbazione atlantica responsabile della severa ondata di maltempo che sta colpendo il Nord, sta contribuendo ad enfatizzare un richiamo di aria molto calda, proveniente dal Sahara, verso il Sud e la Sicilia. L’aria calda sta estremizzando la fenomenologia che in queste ore investe il Nord Italia. Addirittura dalla recente analisi radiometeorologica, attraverso i radar (ciò testimonia l’importanza dei radar che qui in Sicilia non abbiamo), si è potuto appurare come nella zona di Borgo Mantovano, nella serata di ieri, si sia formato persino un tornado che ha rovesciato un treno merci fermo sui binari. Segno di come i fenomeni meteorologici estremi siano ormai routine quotidiana.

L’uncinata ripresa dal tracciato radar indica la formazione del tornado nel Mantovano nella serata di ieri.

Nella giornata di ieri il rovente flusso sahariano ha rotto lo strato d’inversione termica (lo strato di aria fresca) preesistente, sopra la fredda superficie del mare. Nella giornata di martedì l’inversione termica sul mare aveva favorito la formazione di un denso strato di foschia d’avvezione sullo Stretto, con qualche banco di nebbia sullo Ionio.

Anche nel corso del weekend, malgrado lo spostamento verso levante dell’intensa perturbazione atlantica, il tempo sarà improntato sotto il caldo alito sciroccale, mentre in quota scorrerà dell’aria umida che favorirà il passaggio di corpi nuvolosi stratificati, e tanta polvere desertica, pronti ad offuscare il cielo nel corso di questo fine settimana. Insomma, non sarà un fine settimana soleggiato, nonostante il clima quasi estivo, si può tradurre così il tempo dei prossimi giorni sullo Stretto.

Sabato 18 maggio 2024

Giornata un po’ uggiosa e caliginosa, con un cielo molto nuvoloso o a tratti persino coperto da nubi stratiformi. Durante la giornata non mancherà il rischio di qualche goccia di pioggia, mista a polvere desertica. Qualche apertura in più si vedrà dalla serata, in un contesto ancora molto uggioso. Le massime supereranno i +26°C, minime sui +20°C. Venti deboli variabili, tendenti a ruotare da grecale nel pomeriggio, specie sul Tirreno, per ritornare da Sud in serata. Mari poco mossi, mosso il Tirreno a largo.

Domenica 19 maggio 2024

Al mattino cielo molto nuvoloso, ma con occhiate di sole, che diverranno sempre più frequenti durante il pomeriggio. Non ci sarà il rischio di pioggia, se non qualche occasionale goccia al mattino, ma le probabilità rimangono basse. Temperature massime fino a oltre +26°C +27°C, minime sui +20°C +21°C. Venti variabili e mari poco mossi.