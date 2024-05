Villa Dante, un parco per tutte le età. Per fare sport, giocare o rilassarsi VIDEO

Dopo due anni di lavori la villa ha cambiato aspetto. Ecco tutte le aree rinnovate

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Prima gli impianti sportivi. La prima fase dei lavori ha riguardato la metà villa che si affaccia sul viale San Martino. Nella seconda fase, invece, i lavori si sono concentrati nell’arena che si trova al centro della villa. Ma anche nella metà che si sviluppa fino a Provinciale. E quindi l’area giochi, con nuovi giochi inclusivi, la pista da skateboard, da bocce, quella per la corsa campestre e la struttura polifunzionale in legno e vetro, che da oggi si chiamerà E-si-sto.

Un parco per tutti

Un parco per tutti e per tutte le età. In cui poter giocare, fare sport, leggere un libro, lavorare al pc, fare una partita a dama o semplicemente stare. Dai bambini agli anziani, dai genitori ai nonni. La villa sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 21 e anche l’arena, per anni chiusa al pubblico, rimarrà sempre aperta. Mai più cancelli chiusi e tanti spettacoli in programma per farla rivivere.

Ecco le aree rinnovate nei due anni di lavori

Ecco la nuova villa dopo quasi due anni di lavori. Ha cambiato aspetto, è più verde e floreale e lo sarà ancora di più nelle prossime settimane. Sì perché la posa del prato non si è ancora conclusa, ma già i giardini sensoriali, con le essenze colorate ai margini, hanno preso forma. E non manca il tocco artistico: le fioriere che costeggiano i due ingressi dell’arena sono state dipinte a mano dagli artisti dell’associazione “Impronte”. Da una parte è stata raffigurata Messina come smart city, con il suo tram, le nuove pensiline, il Pilone e la Madonnina; dall’altra i miti e le leggende che identificano la città dello Stretto.

Il Comune la curerà, ma anche i cittadini devono rispettarla

La giornata dell’inaugurazione (qui la diretta), con taglio del nastro di sindaco, assessori e partecipate, segna una nuova vita per il polmone verde cittadino. Da qui la cura e il rispetto verso questo spazio passa anche ai cittadini. Perché è vero che Amam si occuperà della fontana danzante, Messina Servizi della cura del verde, Messina Social City delle attività all’interno e il Comune delle manutenzioni ordinarie, ma sarà anche compito di ogni cittadino che la frequenterà non sporcare, raccogliere le deiezioni canine, non calpestare l’erba e non raccogliere i fiori.

La villa apre insieme al Festival della Sostenibilità

La giornata della riapertura è stata anche l’occasione per dare il via al Festival della Sostenibilità. Una seconda occasione per Messina per parlare di rispetto per l’ambiente alla città, ma soprattutto alle scuole che hanno partecipato e alle famiglie che sono andate a visitare la nuova villa. Tante attività sono state proposte ai visitatori, molte delle quali pensate dalle società partecipate del Comune di Messina. Amam, Messina Servizi e Atm, sotto la supervisione di Messina Social City, hanno organizzato talk, workshop e attività per parlare di sostenibilità anche giocando.

Fra gli stand dislocati lungo tutta la villa c’erano anche delle scuole e la mascotte dei bambini messinesi Marko’s. Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻