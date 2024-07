“A Camaro Superiore non si spazza da mesi”

Ribadiamo che alle periferie bisogna dedicare la stessa attenzione riservata al centro città. Altrimenti il cambiamento non sarà così profondo come serve

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sporcizia in marciapiedi a Camaro superiore: da mesi non si vede nessuno spazzino. Siamo nella strada che, salendo dal semaforo all’uscita dell’autostrada, va verso Camaro Superiore”.

Ribadiamo che alle periferie bisogna dedicare la stessa attenzione riservata al centro città, sul fronte dello spazzamento come in altri campi. Da questa rivoluzione copernicana si capisce la reale capacità di un’amministrazione di cambiare in profondità e strutturalmente lo stato delle cose.

