Il Messina Street Food Fest pronto a tornare, Palella: “Tutti gli operatori hanno detto sì”

Il patron dell'evento: "In tanti sono rimasti delusi dallo stop di sabato scorso per l'allerta meteo. Ripartiamo con grinta"

MESSINA – Il Messina Street Food Fest si prepara a tornare in piazza. Dopo lo stop forzato di sabato scorso e una domenica con migliaia di persone ad affollare le “casette”, la manifestazione firmata “Eventivamente” e dedicata al cibo di strada tornerà da venerdì 25 a domenica 27 ottobre.

Palella: “Molti ci hanno dimostrato di volerci essere”

Una scelta che il patron Alberto Palella spiega così: “In accordo con l’amministrazione comunale abbiamo deciso di riproporre il format anche nel prossimo fine settimana. Moltissimi visitatori che si stavano organizzando per venire sia da Messina che da Sicilia e Calabria, poi bloccate dall’allerta e lo stop di sabato scorso, ci hanno infatti contattato per manifestare la loro delusione e al tempo stesso la voglia di esserci. Questo ci ha dato la grinta giusta per rimettere in moto la grande macchina organizzativa e ripartire. Tutti gli operatori food presenti nelle 53 casette hanno accettato subito l’invito a tornare, anche quelli che arrivano da altre regioni. Confermato anche il programma degli spettacoli a tema Circus, la musica dal vivo, I djset e gli show cooking”.

A piazza Cairoli venerdì, sabato e domenica prossimi tornerà dunque la carovana del gusto per una tre giorni da non perdere. Ci saranno tutti gli operatori dello scorso weekend con le loro specialità. Un menu ricco e variegato con proposte della tradizione locale e non, e innovative incursioni gourmet. Tornano anche gli show cooking di importanti chef e maestri gelatieri nella tendostruttura di piazza Cairoli, che rinnoveranno il “ponte del gusto” tra la Sicilia e la Calabria. Nel prossimo weekend ne è previsto uno al giorno, con inizio alle 20.15. Il ricavato dei live sarà devoluto come sempre ad Airc, Cirs Casa Famiglia e Mensa di S. Antonio. Gli show cooking saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale. La parte spettacoli sul palco di piazza Cairoli è condotta da Carmen Cilione.

Gli show cooking del prossimo weekend

Venerdi 25 ottobre ore 20.15

Giuseppe Raciti – Ristorante Zash Riposto (Catania) 1 stella Michelin

‘Uovo poché croccante, composta di gelsi rossi e provola dolce’.

Vincenzo Pennestrì- gelateria Sottozero Reggio Calabria

‘Smeraldo’: semisfera di sorbetto al pistacchio con cuore di sorbetto al mandarino e Namelaka alla vaniglia, glassato al melagrano.

Sabato 26 ottobre ore 20.15

Joseph Micieli – Ristorante Scjabica e Cucina Costiera Punta Secca (Ragusa)

‘Arancino con guance di tonno rosso brasate’.

Salvatore Ravese, Pasticceria gelateria Garden, Gioia Tauro (Reggio Calabria)

‘Gelato Trilogy gourmet’: gelato con latte e ricotta di bufala, salsa verde con basilico, limone di Sorrento, bergamotto di Reggio Calabria e olio evo della piana di Gioia Tauro, crumble salato con nocciole IGP di Giffone, tartufo estivo del Pollino, origano selvatico dell’Aspromonte, polline di ape).

Domenica 27 ottobre ore 20.15

Dionisio Randazzo – Ristorante Nunziatina Taormina (Messina)

‘Gnocchetti, tuberi e gambero’

Serena Urzì- gelateria e pasticceria ‘Ernesto’ Catania.

Verde d’amare: gelato al pistacchio salato con grue di cacao e coulis di agrumi.

Gli orari del food village

Il food village sarà aperto nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00. Domenica 27 ottobre orario continuato dalle 11.00 alle 01.00.

Gli spettacoli a tema Circus

Venerdì 25 ottobre dalle 18.30 alle 21.00: musicisti trampolieri

Sabato 26 ottobre dalle 18.30 alle 21.00: musicisti trampolieri

Domenica 27 ottobre ore 19.00 e ore 20.00 ‘Stupefacente’- spettacolo di magia comica della compagnia Joculares.

La musica

Dj set da venerdì 25 a domenica 27 ottobre

11.30 Cotti e Suonati – dj set selezione musicale di Alfredo Reni

19.00 dj set con Josè dj

23.30 dj set con Santino Villari

Le band

Venerdì 25 ore 21.30 “Emanuele Fazio & i Fuori orario”

Sabato 26 ore 21.30 “Giosuè Pagano Band”

Domenica 27 ore 21.30 “Teresa Pitzalis & Black Soul Band featuring Salvo Albano”