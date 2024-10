Meno acqua a Messina centro e nord anche mercoledì, tecnici al lavoro

Continua l'azione Enel alla centrale Bufardo-Torrerossa

MESSINA – “Ancora in corso gli interventi da parte dei tecnici Enel per ripristinare l’alimentazione della centrale Bufardo-Torrerossa (nella foto). L’intervento si è reso necessario per riparare la linea danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi”. A comunicarlo l’Amam, che precisa: “La conseguente e prolungata riduzione degli apporti idrici comporterà, per la giornata di domani mercoledì 23 ottobre, disagi nell’erogazione idrica nelle zone del centro cittadino e della zona nord (riviera e villaggi collinari)”.

Gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687711 al numero verde 800085584 o sulle pagine social di AMAM