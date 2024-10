La villetta-anfiteatro di Sperone adesso è pienamente fruibile

Messina Servizi è intervenuta dopo una segnalazione WhatsApp pibblicata dal nostro giornale. Adesso va completato il lavoro

MESSINA – Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una segnalazione che evidenziava la condizione di ridotta fruibilità in cui versava la villetta-anfiteatro di Sperone, sommersa dalle erbacce. Questa situazione, a parere della lettrice che aveva inviato le foto, strideva con il fatto che lo spazio verde fosse ben strutturato e frequentato da tanti bambini, grazia ai giochi installati di recente. Adesso la buona notizia. La segnalatrice, nel ringraziarci per l’interessamento, ci ha inviato un messaggio in cui ci informa che Messina Servizi ha provveduto alla “scerbatura, effettuata anche molto bene. Purtroppo, però, mancano ancora i cestini portarifiuti”. Quest’ultima carenza era stata già sottolineata nella prima segnalazione. Ancora adesso, come si vede nelle foto di questo articolo, ci sono solo i paletti senza contenitori. Speriamo che Messna Servizi completi l’opera e risolva anche questo problema.