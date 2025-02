A Casa Sanremo anche il “Pizzaiolo imbruttito” Nino Minissale

Il messinese, reduce dal suo secondo Amaretto D'Oro, è trapiantato a Santa Croce dell'Arno

SANREMO – Dopo aver trionfato a dicembre, di nuovo, all’Amaretto D’oro, il messinese Nino Minissale, conosciuto come il “pizzaiolo imbruttito”, si prepara a tornare per la seconda volta a Casa Sanremo. Minissale, che da Messina è partito da anni e ora vive a Santa Croce sull’Arno, sarà tra i protagonisti dell’Arena del Gusto di Casa Sanremo, dove ci sarà anche il maestro Enzo Piedimonte.

Minissale, che è stato tra i protagonisti del Sigep di Rimini, porterà il proprio talento e la propria arte a pochi passi dagli artisti del Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio. Grazie anche allo sponsor ufficiale dell’Arena del Gusto, Molini Riggi, con cui collabora come tecnico esperto nella lavorazione delle farine di alta qualità. Un ennesimo traguardo per il messinese, che si è detto “soddisfatto e orgoglioso di quanto fatto fin qui”.