Messina. Tanta l'impressione tra chi lo ha avvistato ma nessun pericolo

MESSINA – “È enorme”, dicono nei video le persone. Una mattina movimentata tra i pescatori, i surfisti e persino chi nuota d’inverno. Come testimoniato da un video, è stato avvistato uno squalo non molto lontano dalla riva a Grotte. Un po’ di paura ma nessun pericolo in concreto.